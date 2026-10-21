Кобахидзе о запрете партий: Эта часть оппозиции дискредитирована

Эта часть оппозиции дискредитирована, которая в действительности является иностранной агентурой и не имеет никакой поддержки. Соответственно, необходимо предпринимать все шаги для оздоровления политического спектра и демократической системы в Грузии. Процесс, начатый в Конституционном суде, является важным шагом в этом направлении, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя процесс, проходящий в Конституционном суде в связи с запретом оппозиционных партий.

«Вы реально видите, у этих политических партий нигде нет ресурса, и в такое время кто-то теоретически может задать вопрос: если совокупность этих партий настолько слаба, зачем вообще их запрещать? На это есть простое объяснение. Субъективно, возможно, для нас было бы выгодно существование такой дискредитированной и обнулённой оппозиции, однако это не хорошо для нашей демократической и политической системы. Нашей политической системе нужна не такая оппозиция, а здоровая оппозиция, которая разговаривает с народом. Именно этому служит процесс, начатый в Конституционном суде.

Я налюдал за выступлениями, в том числе за выступлениями представителей этих сил, и смешно, что они собственными устами доказывают, почему их следует запретить, своими заявлениями в отношении Конституционного суда, общих судов и так далее. Они сами своими словами дают доказательства касательно собственного запрета.