Вольский: Иск был подготовлен потому, что деструктивная деятельность и экстремизм приобрели системный характе

По заявлению первого вице-спикера парламента Гии Вольского, запрет партий — это тяжёлое решение, однако если партия перестаёт выполнять возложенную на неё законом роль, такое решение является оправданным.

«В них уже ничего не осталось от партий. Эти партии превратились в революционные организации, в “Шулаверский комитет”. Под угрозой находится существование страны и её стабильность. Когда группа людей угрожает существованию страны, уже не имеет значения, как она себя называет — политической партией или как-то иначе. Изложенные претензии не оставляют никаких оснований называть партией группу людей, которая систематически занимается саботажем. Это неоднократно становилось причиной противостояний, в том числе серьёзных физических столкновений. Они не прекратили своих попыток и продолжают заниматься саботажем против страны. Всё это приобрело острый характер после начала войны в Украине, однако и до этого подобные попытки не прекращались. Иск был подготовлен, поскольку деструктивная деятельность и экстремизм приобрели системный характер», — отметил Гия Вольский.

Конституционный суд рассматривает конституционный иск «Грузинской мечты», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены», «Сильную Грузию — Лело», «Федералистов» и партию «За Грузию» Георгия Гахария. Рассмотрение иска началось сегодня и продлится три дня.