Хатию Деканоидзе удалили из зала заседаний Конституционного суда

До этого Хатия Деканоидзе ходатайствовала на судебном процессе об опросе в качестве свидетеля почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

По решению председателя Конституционного суда Реваза Надарая, Хатия Деканоидзе удалена из зала заседаний на весь период процесса.

Одну из лидеров «Национального движения» Хатию Деканоидзе удалили с заседания Конституционного суда, на котором рассматривается иск о запрете пяти оппозиционных партий.

«Вас не интересует будущее этой страны? Вас не интересует, подпишет ли наша страна соглашение о неприменении силы?» — обратилась Деканоидзе к пленуму.

После этих заявлений председатель Конституционного суда призвал приставов вывести Деканоидзе из зала. Как отметил Реваз Надарая, она выступала с политическими заявлениями.

«Госпожа Хатия Деканоидзе, несмотря на неоднократные предупреждения, удаляется из зала судебных заседаний, поскольку не подчиняется указаниям распоряжения суда. Вы удалены», — обратился к ней Реваз Надарая.