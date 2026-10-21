Гварамия: Речь идёт не только о запрете партий, запрещают действующих политиков

Как заявил Гварамия, нынешним иском запрещают не только пять партий — это лишь формальные рамки того, что происходит в действительности.

В Батуми, в Конституционном суде, где проходит рассмотрение по существу иска о конституционности деятельности и запрете пяти политических партий, лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия представляет свою позицию по иску.

«На самом деле запрещают другое, и это следует из заключения. Запрещают действующих политиков, то есть отдельных людей. Речь идёт не только о запрете партий. У этого заключения и требования есть своё контекстуальное продолжение в законах подобного рода. Считаю, что заключение должно быть направлено именно на это, в том числе потому, что это хребет политической расправы.

Запрещают действующих политиков, яркие умы гражданского сектора и борющихся патриотов. Запрещают целое поколение в политике — образованных, трудолюбивых, порядочных, любящих родину и ориентированных на Запад людей. Их запрещают, а сами остаются — коррумпированные и хулящие родину», — заявил Ника Гварамия, после чего к нему обратился председатель Конституционного суда Реваз Надарая.

По словам Надарая, «во-первых, иск касается конкретных политических партий, а во-вторых, это пока лишь иск. Гражданское общество и всё прочее здесь совершенно ни при чём».

«Свои оценки высказывайте в другом месте. Обоснуйте свою позицию, опираясь на юридическую аргументацию. Вы не можете быть исключением и отличаться от остальных — от вас требуется то же самое, что и от других. Вы будто не поняли, о чём здесь ранее шла речь. Обоснуйте свою позицию с юридической точки зрения», — обратился к нему судья.

Конституционный суд рассматривает конституционный иск «Грузинской мечты», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены», «Сильную Грузию — Лело», «Федералистов» и партию «За Грузию». Рассмотрение иска началось сегодня и продлится три дня.