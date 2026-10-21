Грузия ухудшила свои позиции в Индексе верховенства права WJP

В региональном рейтинге Восточной Европы и Центральной Азии Грузия занимает первое место из 15 стран. Лидером в регионе является Грузия (55-е место из 143 в мире), за ней следуют Черногория и Косово. Три страны с самыми низкими показателями в регионе — Беларусь, Турция и Россия (121-е место в мире).

Общий показатель верховенства права в Грузии в этом году снизился на 2%. Страна занимает 55-е место из 143 стран мира.

Согласно новому индексу верховенства права (WJP Rule of Law Index® 2026), опубликованному вчера Всемирным проектом правосудия (World Justice Project), ситуация с верховенством права в мире продолжает ухудшаться. Хотя число стран, показавших ухудшение ситуации в этом году, сократилось по сравнению с прошлым годом, общий баланс остается крайне неравномерным: число стран, показавших ухудшение (62%, включая Грузию), по-прежнему превышает число стран, показавших улучшение.

За последний год показатели ухудшились в 11 из 15 стран Восточной Европы и Центральной Азии. В 6 из этих 11 стран показатели также ухудшились в предыдущем году.

Канада, Великобритания и большинство стран ЕС в целом сохранили стабильность, без существенных улучшений или ухудшений.

Хотя делать выводы о Венгрии пока рано, Польша лидирует в глобальном восстановлении: она продемонстрировала наиболее значительное улучшение за три года, показав рост на 4,22% с 2023 года, параллельно с восстановлением демократических механизмов сдержек и противовесов и институциональных гарантий.

Среди стран с уровнем дохода выше среднего Грузия занимает 8-е место из 44.

Грузия и глобальные тенденции

Авторитаризм — это уже не новая тенденция, он углубился и укоренился: за пять лет более 86% стран столкнулись с устойчивым ухудшением хотя бы одного из механизмов защиты от авторитарного правления: правительственных ограничений, открытости правительства или основных прав. Грузия входит в число этих стран.

В большинстве стран наблюдается снижение свобод, необходимых для гражданского общества, публичных дебатов и контроля за деятельностью правительства:

«Свобода мнений и выражения» ухудшилась в 64% стран, включая Грузию. «Свобода собраний и ассоциаций» ухудшилась в 67% стран, включая Грузию. «Гражданское участие» сократилось в 65% стран, включая Грузию.

Как в уголовной, так и в гражданской системах правосудия чрезмерное давление и вмешательство исполнительной власти стали ключевыми факторами институционального упадка. Гражданская система правосудия ослабла в 64% стран, а уголовная — в 58%, при этом чрезмерное влияние правительства является ключевым фактором в обеих областях. Судебная власть также теряет позиции в результате чрезмерного расширения исполнительной власти: в 63% стран сдерживание судебной властью власти правительства ослабло. Грузия — одна из таких стран.

Несмотря на это, гражданское правосудие становится более доступным, недорогим и равным:

«Доступность гражданского правосудия и финансовая возможность» улучшилась в 54% стран, но не в Грузии.

«Отсутствие дискриминации в гражданском правосудии» улучшилось в 52% стран, но не в Грузии.

Данные индекса показывают, что экономическое процветание, стабильность цен и низкий кредитный риск характерны для стран с сильным верховенством права:

ВВП на душу населения: Страны с ВВП на душу населения выше среднемирового уровня (14 406 долларов США) имеют индекс верховенства права WJP 0,68 или выше.

Инфляция: Страны с уровнем инфляции ниже медианы (3,23%) имеют индекс 0,60 или выше.

Суверенные кредитные рейтинги: Страны с инвестиционным суверенным кредитным рейтингом (от AAA до BBB) имеют индекс 0,66 или выше.

Общий балл Грузии в 2026 году составляет 0,57.

Глобальный рейтинг

Страной с самым высоким рейтингом в Индексе верховенства права WJP за 2026 год является Дания, за ней следуют Норвегия, Финляндия, Швеция и Люксембург. Страной с самым низким рейтингом является Венесуэла, за ней следуют Афганистан, Гаити, Камбоджа и Никарагуа.

Рейтинг Грузии в Индексе верховенства права WJP:

Общий глобальный рейтинг: 55/143

Региональный рейтинг: 1/15

Позиции по индивидуальным факторам:

Фактор Глобальный рейтинг Региональный рейтинг Рейтинг по уровню дохода Ограничение полномочий правительства 91/143 5/15 30/44 Отсутствие коррупции 44/143 1/15 4/44 Открытость правительства 48/143 2/15 7/44 Основные права 67/143 8/15 19/44 Порядок и безопасность 50/143 8/15 10/44 Исполнение регулирующих требований 50/143 1/15 7/44 Гражданское правосудие 82/143 7/15 24/44 Уголовное правосудие 59/143 1/15 12/44

(1 — Лучший результат в Индексе верховенства права Всемирного проекта справедливости)

Узнать результаты Грузии по всем 44 факторам, измеряемым индексом, можно по ссылке.