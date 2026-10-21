В администрации президента объявлен конкурс на получение национальной премии
По информации администрации президента Грузии, Национальная премия Грузии присуждается за научную работу или цикл работ, выполненных на высоком научном уровне в области естественных, гуманитарных, социальных, политических, экономических, юридических, медицинских наук, наук о жизни или инженерных наук.
«Премия присуждается ежегодно. Лауреаты, чьи работы внесли особый вклад в развитие грузинской науки, а также духовное, социальное или экономическое развитие мира, получат соответствующий диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.
Приём конкурсных заявок и научных работ на соискание Национальной премии Грузии продлится с 16 октября по 6 ноября 2026 года.
Заявки можно подать в администрацию президента Грузии по адресу: Тбилиси, улица Атонели, № 25, почтовый индекс — 0108, либо в электронном виде на адрес info@president.ge.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить:
Представление кандидата с описанием и характеристикой работы, а также указанием особых достоинств, которые служат основанием для выдвижения на соискание премии. Представление должно быть подписано руководителем выдвигающей организации либо всеми членами инициативной группы.
Научную работу — в случае подачи в материальном виде в девяти экземплярах, как минимум один из которых должен быть оригиналом.
Биографию кандидата (CV) и копию удостоверения личности или паспорта.
Для оценки работы дополнительно могут быть представлены опубликованные рецензии и другие материалы, в том числе аудио-, видео- и фотоматериалы.
Дополнительную информацию можно получить по горячей линии администрации президента Грузии: +995 32 2 28 88 88», — говорится в сообщении.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- ЕНД потребовало допросить в Конституционном суде представителей «Мечты»
- Грузия ухудшила свои позиции в Индексе верховенства права WJP
- Гварамия: Речь идёт не только о запрете партий, запрещают действующих политиков
- Хатию Деканоидзе удалили из зала заседаний Конституционного суда
- Вольский: Иск был подготовлен потому, что деструктивная деятельность и экстремизм приобрели системный характе
- Кобахидзе о запрете партий: Эта часть оппозиции дискредитирована