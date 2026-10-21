Среда, 21 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

В администрации президента объявлен конкурс на получение национальной премии

По информации администрации президента Грузии, Национальная премия Грузии присуждается за научную работу или цикл работ, выполненных на высоком научном уровне в области естественных, гуманитарных, социальных, политических, экономических, юридических, медицинских наук, наук о жизни или инженерных наук.

«Премия присуждается ежегодно. Лауреаты, чьи работы внесли особый вклад в развитие грузинской науки, а также духовное, социальное или экономическое развитие мира, получат соответствующий диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Приём конкурсных заявок и научных работ на соискание Национальной премии Грузии продлится с 16 октября по 6 ноября 2026 года.

Заявки можно подать в администрацию президента Грузии по адресу: Тбилиси, улица Атонели, № 25, почтовый индекс — 0108, либо в электронном виде на адрес info@president.ge.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить:

Представление кандидата с описанием и характеристикой работы, а также указанием особых достоинств, которые служат основанием для выдвижения на соискание премии. Представление должно быть подписано руководителем выдвигающей организации либо всеми членами инициативной группы.

Научную работу — в случае подачи в материальном виде в девяти экземплярах, как минимум один из которых должен быть оригиналом.

Биографию кандидата (CV) и копию удостоверения личности или паспорта.

Для оценки работы дополнительно могут быть представлены опубликованные рецензии и другие материалы, в том числе аудио-, видео- и фотоматериалы.

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии администрации президента Грузии: +995 32 2 28 88 88», — говорится в сообщении.

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