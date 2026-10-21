В администрации президента объявлен конкурс на получение национальной премии

По информации администрации президента Грузии, Национальная премия Грузии присуждается за научную работу или цикл работ, выполненных на высоком научном уровне в области естественных, гуманитарных, социальных, политических, экономических, юридических, медицинских наук, наук о жизни или инженерных наук.

«Премия присуждается ежегодно. Лауреаты, чьи работы внесли особый вклад в развитие грузинской науки, а также духовное, социальное или экономическое развитие мира, получат соответствующий диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Приём конкурсных заявок и научных работ на соискание Национальной премии Грузии продлится с 16 октября по 6 ноября 2026 года.