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Политика

Правительство Грузии добрило выдачу 215 грантов с 1 по 16 октября

С 1 октября 2025 года по 16 октября текущего года правительство получило 330 заявок на иностранные гранты и одобрило 215. Об этом сообщила администрация правительства в ответ на вопросы Business Media.

Факт в том, что 2 октября глава администрации правительства Леван Жоржоляни заявил, что процент одобрения иностранных грантов правительством составляет 95%, хотя в ответ на вопросы журналистов он не уточнил, сколько заявок было подано и сколько одобрено. BM.GE обратилась к администрации правительства с вопросами, чтобы получить более подробную информацию об одобрении грантов правительством.

«С 1 октября 2025 года по 16 октября 2026 года, на основании статьи 5 Закона Грузии «О грантах» и Постановления Правительства Грузии № 250 от 7 июля 2025 года «Об утверждении правил и условий Соглашения о предоставлении грантов иностранным грантодателем¹ (Донором) с Правительством Грузии», в Правительство Грузии было подано на рассмотрение 330 заявок на гранты. Из поданных заявок в отчетный период были приняты решения по 239 заявкам», — говорится в ответе правительственной администрации.

Согласно той же информации, правительство отклонило 13 заявок и одобрило 215. 11 заявок на гранты были освобождены от процедуры утверждения правительством в соответствии с законодательством.

На сегодняшний день 88 заявок на гранты находятся на рассмотрении и в административном порядке.

«Кроме того, 2 заявки на гранты были отозваны донором, а 1 заявка на грант была направлена ​​в соответствующее министерство в пределах его компетенции в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в ответе правительственной администрации.

Правительственная администрация не ответила на вопрос BM.GE о суммах отдельных одобренных грантов, пояснив:

На данном этапе администрация правительства Грузии не обрабатывает информацию о финансовых суммах отдельных заявок на гранты.

Главным условием для одобрения гранта правительством Грузии является определение соответствия целей грантового проекта, направлений использования финансовых средств и ожидаемых результатов правительственной программе, основным стратегическим документам правительства Грузии и государственным интересам страны».

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