Правительство Грузии добрило выдачу 215 грантов с 1 по 16 октября

С 1 октября 2025 года по 16 октября текущего года правительство получило 330 заявок на иностранные гранты и одобрило 215. Об этом сообщила администрация правительства в ответ на вопросы Business Media.

Факт в том, что 2 октября глава администрации правительства Леван Жоржоляни заявил, что процент одобрения иностранных грантов правительством составляет 95%, хотя в ответ на вопросы журналистов он не уточнил, сколько заявок было подано и сколько одобрено. BM.GE обратилась к администрации правительства с вопросами, чтобы получить более подробную информацию об одобрении грантов правительством.

«С 1 октября 2025 года по 16 октября 2026 года, на основании статьи 5 Закона Грузии «О грантах» и Постановления Правительства Грузии № 250 от 7 июля 2025 года «Об утверждении правил и условий Соглашения о предоставлении грантов иностранным грантодателем¹ (Донором) с Правительством Грузии», в Правительство Грузии было подано на рассмотрение 330 заявок на гранты. Из поданных заявок в отчетный период были приняты решения по 239 заявкам», — говорится в ответе правительственной администрации.