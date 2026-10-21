Правительство Грузии добрило выдачу 215 грантов с 1 по 16 октября
С 1 октября 2025 года по 16 октября текущего года правительство получило 330 заявок на иностранные гранты и одобрило 215. Об этом сообщила администрация правительства в ответ на вопросы Business Media.
Факт в том, что 2 октября глава администрации правительства Леван Жоржоляни заявил, что процент одобрения иностранных грантов правительством составляет 95%, хотя в ответ на вопросы журналистов он не уточнил, сколько заявок было подано и сколько одобрено. BM.GE обратилась к администрации правительства с вопросами, чтобы получить более подробную информацию об одобрении грантов правительством.
«С 1 октября 2025 года по 16 октября 2026 года, на основании статьи 5 Закона Грузии «О грантах» и Постановления Правительства Грузии № 250 от 7 июля 2025 года «Об утверждении правил и условий Соглашения о предоставлении грантов иностранным грантодателем¹ (Донором) с Правительством Грузии», в Правительство Грузии было подано на рассмотрение 330 заявок на гранты. Из поданных заявок в отчетный период были приняты решения по 239 заявкам», — говорится в ответе правительственной администрации.
Согласно той же информации, правительство отклонило 13 заявок и одобрило 215. 11 заявок на гранты были освобождены от процедуры утверждения правительством в соответствии с законодательством.
На сегодняшний день 88 заявок на гранты находятся на рассмотрении и в административном порядке.
«Кроме того, 2 заявки на гранты были отозваны донором, а 1 заявка на грант была направлена в соответствующее министерство в пределах его компетенции в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в ответе правительственной администрации.
Правительственная администрация не ответила на вопрос BM.GE о суммах отдельных одобренных грантов, пояснив:
На данном этапе администрация правительства Грузии не обрабатывает информацию о финансовых суммах отдельных заявок на гранты.
Главным условием для одобрения гранта правительством Грузии является определение соответствия целей грантового проекта, направлений использования финансовых средств и ожидаемых результатов правительственной программе, основным стратегическим документам правительства Грузии и государственным интересам страны».
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