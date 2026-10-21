Джапаридзе: Наша задача — защитить страну от последствий, которые предвещает авантюра, начатая «Грузинской мечтой»

Наша задача сейчас — защитить нашу страну от последствий, которые предвещает авантюра, начатая «Грузинской мечтой», — заявил один из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Бадри Джапаридзе после заседания Конституционного суда, на котором пленум судей рассматривает иск о запрете оппозиционных партий.

По словам Джапаридзе, цель «Грузинской мечты» — лишить более миллиона грузин права выбора.

«Последствия принесут нашей стране непоправимый вред, поэтому наша задача сейчас — защитить нашу страну от последствий, которые предвещает авантюра, начатая «Грузинской мечтой».

Запрет партий по своей сути означает лишение более миллиона грузин права выбора, «Грузинская мечта» хочет заставить наших сограждан голосовать за желаемую ими партию, а не за ту, которая нравится нашим гражданам. Это прямое посягательство на суверенное право грузинского народа, соответственно, мы не должны этого допустить», — заявил Бадри Джапаридзе.