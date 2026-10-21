Премьер-министр Грузии примет участие в Саммите по расширению ЕС, организованном Euronews в Брюсселе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите по расширению Евросоюза, организованном «Евроньюс» в Брюсселе. Об этом сообщают организаторы саммита.

В рамках мероприятия европейские лидеры и эксперты обсудят вопросы, связанные с будущим Европы.

Основными темами саммита станут расширение Евросоюза и страны-кандидаты, безопасность Европы и региональные процессы, отношения ЕС с соседними государствами, а также экономическое сотрудничество и инвестиции.

Саммит «Евроньюс» по расширению Европейского союза состоится в Брюсселе 3 ноября 2026 года.