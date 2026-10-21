Премьер Грузии исключил возможность подписания соглашений с Сухуми и Цхинвали

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, позиция Тбилиси по вопросу оформления соглашения о неприменении силы с самопровозглашенными Сухуми и Цхинвали остается неизменной.

«Мы ни в какой форме не признаем так называемые государства. Так называемая «Республика Абхазия» и так называемая «Республика Южная Осетия» не могут быть признаны с нашей стороны ни в каком виде. Соответственно, с ними не может быть заключено никакого соглашения. И именно эту позицию озвучит специальный представитель», — заявил Кобахидзе.

Так глава правительства ответил на вопрос журналистов относительно работы нового спецпредставителя по отношениям с Россией — с учетом позиции Кремля о необходимости юридических обязательств неприменения силы. Москва, а также оккупированные Сухуми и Цхинвали требуют от Тбилиси подписать соответствующее соглашение. Для Грузии, однако, такой документ означает признание Абхазии и т.н. Южной Осетии сторонами.

Отметим также, что сегодня, 21 октября, Ираклий Кобахидзе представил нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Должность, остававшуюся вакантной почти год, займет первый замминистра иностранных дел Георгий Зурабашвили. При этом, по словам Кобахидзе, назначение спецпредставителя не означает начало «нового этапа» в отношениях с РФ.