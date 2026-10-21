МИД Германии: Дело, рассматриваемое КС, все больше отдаляет Грузию от ЕС

Дело, находящееся на рассмотрении Конституционного суда, все больше отдаляет страну от Европейского союза и ослабляет внутреннюю демократию, — заявила пресс-секретарь МИД Германии Катрин Дешауэр в связи с иском о запрете оппозиционных партий в Грузии.

По её словам, МИД Германии обязательно ознакомит грузинскую сторону со своей обеспокоенностью по данному вопросу.

«Мы уже довольно давно с большой обеспокоенностью наблюдаем за развитием событий в Грузии. Это дело, рассматриваемое Конституционным судом, ещё один шаг в рамках этой тенденции, которая всё больше отдаляет страну от Евросоюза и ослабляет внутреннюю демократию. Это наша оценка.