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Грузия Online
Политика

МИД Германии: Дело, рассматриваемое КС, все больше отдаляет Грузию от ЕС

Дело, находящееся на рассмотрении Конституционного суда, все больше отдаляет страну от Европейского союза и ослабляет внутреннюю демократию, — заявила пресс-секретарь МИД Германии Катрин Дешауэр в связи с иском о запрете оппозиционных партий в Грузии.

По её словам, МИД Германии обязательно ознакомит грузинскую сторону со своей обеспокоенностью по данному вопросу.

«Мы уже довольно давно с большой обеспокоенностью наблюдаем за развитием событий в Грузии. Это дело, рассматриваемое Конституционным судом, ещё один шаг в рамках этой тенденции, которая всё больше отдаляет страну от Евросоюза и ослабляет внутреннюю демократию. Это наша оценка.

Также следует сказать, что широкое использование судебной системы для политических целей, как отмечали публично Еврокомиссия и генеральный секретарь Совета Европы, очень проблемно. Таким образом, мы как федеральное правительство, Министерство иностранных дел, безусловно, доведём до грузинской стороны нашу обеспокоенность и сомнения в связи с этим последним шагом, который является дальнейшим отдалением от ЕС и нарушает перспективу [членства] в ЕС.

Добавлю, что Грузия также была среди вопросов повестки дня последнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, поскольку политическая ситуация там продолжает оставаться сложной и мы также обсудили этот контекст.

Разумеется, мы продолжим обсуждение в данном контексте», — отметила Дешауэр.

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