Зурабишвили: Сегодня — позорный день для Грузии, для грузинской государственности
«Сегодня — позорный день для Грузии, для грузинской государственности. Это день, когда «Грузинская мечта» пытается — и ей это не удастся — окончательно похоронить демократию, государство и наш имидж в мире». Об этом пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили говорит в специальном видеообращении в связи с началом рассмотрения иска «Грузинской мечты» об объявлении вне закона прозападных политических сил
По словам Зурабишвили, запрет всех оппозиционных партий, причём руками Конституционного суда, — явление беспрецедентное, и ни одна страна ещё не совершала ничего подобного: «тотального запрета абсолютно всех».
«Если кто-нибудь сможет назвать хотя бы один независимый институт, который не находится полностью в руках «Грузинской мечты», я вручу специальную премию», — заявила она, подвергнув критике и партию бывшего премьер-министра «Гахария за Грузию». Представители этой партии при рассмотрении конституционного иска ходатайствовали о выделении их дела в отдельное производство, однако это требование не было удовлетворено. Параллельно с судебным процессом члены партии публиковали в социальных сетях критические высказывания в адрес представителей других оппозиционных сил.
«В то время как происходит столь позорное событие, нет ни солидарности, ни поддержки других — какая разница, какой именно политической партии это касается?
Я, мои предпочтения, ваши предпочтения здесь совершенно ни при чём. Это проблема всей страны, общая беда, потому что сегодня мы выглядим поистине позорно перед всем миром. И если какая-то одна партия и несколько её представителей не осознают этого, если депутатские зарплаты и мандаты для них важнее страны, все мы должны об этом знать», — подчеркнула Зурабишвили.
В завершение пятиминутного видеообращения она призвала граждан сплотиться и встать на защиту интересов страны.
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