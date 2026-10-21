Зурабишвили: Сегодня — позорный день для Грузии, для грузинской государственности

«Сегодня — позорный день для Грузии, для грузинской государственности. Это день, когда «Грузинская мечта» пытается — и ей это не удастся — окончательно похоронить демократию, государство и наш имидж в мире». Об этом пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили говорит в специальном видеообращении в связи с началом рассмотрения иска «Грузинской мечты» об объявлении вне закона прозападных политических сил

По словам Зурабишвили, запрет всех оппозиционных партий, причём руками Конституционного суда, — явление беспрецедентное, и ни одна страна ещё не совершала ничего подобного: «тотального запрета абсолютно всех».

«Если кто-нибудь сможет назвать хотя бы один независимый институт, который не находится полностью в руках «Грузинской мечты», я вручу специальную премию», — заявила она, подвергнув критике и партию бывшего премьер-министра «Гахария за Грузию». Представители этой партии при рассмотрении конституционного иска ходатайствовали о выделении их дела в отдельное производство, однако это требование не было удовлетворено. Параллельно с судебным процессом члены партии публиковали в социальных сетях критические высказывания в адрес представителей других оппозиционных сил.