«ALDE»: «Грузинская мечта» еще больше углубляет свои авторитарные репрессии
«Грузинская мечта» еще больше углубляет свои авторитарные репрессии! — так откликается Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) на проходящее в Конституционном суде Грузии судебное заседание, на котором рассматривается иск о запрете оппозиционных партий.
Как говорится в распространённом заявлении, на этот шаг «Грузинской мечты» ЕС должен ответить жесткими санкциями.
В заявлении также отмечается, что ALDE поддерживает грузинский народ, который борется за европейское будущее.
«Крупным оппозиционным партиям сейчас грозит запрет, что потенциально лишает сотни тысяч грузинских избирателей политического представительства. Это касается и партий — членов нашей ALDE.
После того как мишенью стали митингующие, гражданское общество и независимые СМИ, «Грузинская мечта» теперь нацелилась непосредственно на политическую оппозицию.
Евросоюз должен ответить на это более жесткими санкциями в отношении ответственных лиц.
Мы стоим рядом с грузинским народом, который борется за свободу и европейское будущее», — говорится в заявлении.
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