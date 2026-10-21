«ALDE»: «Грузинская мечта» еще больше углубляет свои авторитарные репрессии

«Грузинская мечта» еще больше углубляет свои авторитарные репрессии! — так откликается Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) на проходящее в Конституционном суде Грузии судебное заседание, на котором рассматривается иск о запрете оппозиционных партий.

Как говорится в распространённом заявлении, на этот шаг «Грузинской мечты» ЕС должен ответить жесткими санкциями.

В заявлении также отмечается, что ALDE поддерживает грузинский народ, который борется за европейское будущее.