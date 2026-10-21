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Грузия Online
Политика

«ALDE»: «Грузинская мечта» еще больше углубляет свои авторитарные репрессии

«Грузинская мечта» еще больше углубляет свои авторитарные репрессии! — так откликается Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) на проходящее в Конституционном суде Грузии судебное заседание, на котором рассматривается иск о запрете оппозиционных партий.

Как говорится в распространённом заявлении, на этот шаг «Грузинской мечты» ЕС должен ответить жесткими санкциями.

В заявлении также отмечается, что ALDE поддерживает грузинский народ, который борется за европейское будущее.

«Крупным оппозиционным партиям сейчас грозит запрет, что потенциально лишает сотни тысяч грузинских избирателей политического представительства. Это касается и партий — членов нашей ALDE.

После того как мишенью стали митингующие, гражданское общество и независимые СМИ, «Грузинская мечта» теперь нацелилась непосредственно на политическую оппозицию.

Евросоюз должен ответить на это более жесткими санкциями в отношении ответственных лиц.

Мы стоим рядом с грузинским народом, который борется за свободу и европейское будущее», — говорится в заявлении.

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