Посол Грузии: Культурное сотрудничество укрепляет стратегическое партнерство с Азербайджаном

Азербайджан и Грузия – не только соседние государства, но и стратегические партнеры. Наше сотрудничество должно охватывать все сферы двусторонних отношений, включая культуру, литературу и искусство.

Об этом в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Георгий Закарашвили в рамках XII Бакинской международной книжной выставки.

По словам дипломата, сегодня экономическое сотрудничество между двумя странами развивается несколько более динамично, чем культурно-гуманитарное взаимодействие. В этой связи особое значение приобретают проведение совместных культурных мероприятий, организация литературных встреч и книжных выставок, а также взаимное продвижение национальной литературы.