Посол Грузии: Культурное сотрудничество укрепляет стратегическое партнерство с Азербайджаном
Азербайджан и Грузия – не только соседние государства, но и стратегические партнеры. Наше сотрудничество должно охватывать все сферы двусторонних отношений, включая культуру, литературу и искусство.
Об этом в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Георгий Закарашвили в рамках XII Бакинской международной книжной выставки.
По словам дипломата, сегодня экономическое сотрудничество между двумя странами развивается несколько более динамично, чем культурно-гуманитарное взаимодействие. В этой связи особое значение приобретают проведение совместных культурных мероприятий, организация литературных встреч и книжных выставок, а также взаимное продвижение национальной литературы.
«Литература играет важную роль в укреплении взаимопонимания и сближении наших народов. Знакомясь с произведениями азербайджанских и грузинских авторов, мы глубже познаем культуру, традиции и мировоззрение друг друга. Книги помогают нам лучше понять, чем живут наши общества, как мы воспринимаем историческое прошлое, оцениваем настоящее и к чему стремимся в будущем», – отметил посол.
Георгий Закарашвили выразил уверенность, что расширение литературных обменов и реализация совместных культурных проектов будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Азербайджана и Грузии.
«Подобные инициативы не только открывают новые возможности для культурного диалога, но и способствуют дальнейшему сближению наших братских народов. Чем лучше мы узнаем и понимаем друг друга, тем прочнее становится основа для развития стратегического партнерства между нашими странами», – подчеркнул дипломат.
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