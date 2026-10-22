Вице-президент ПА ОБСЕ призвала грузинские власти отозвать иск и прекратить политически мотивированные преследования

Прекратите попытки запретить оппозиционные партии и вернитесь на путь демократии, — с таким заявлением в связи с иском о запрете оппозиционных партий в Грузии выступила вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гудрун Куглер.

«Я глубоко обеспокоена процессом, начатым в Конституционном суде Грузии по инициативе депутатов правящей партии „Грузинская мечта“, который направлен на запрет пяти оппозиционных партий. Политическая конкуренция должна разрешаться посредством выборов и открытых демократических дебатов, а не путём отстранения политических оппонентов посредством судебных процессов, инициированных правящим большинством», — пишет в социальной сети Куглер.

По её словам, «запрет политических партий — это исключительная мера, которая должна соответствовать самым высоким демократическим и правовым стандартам».

«Как вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, призываю власти Грузии отозвать этот иск и прекратить политически мотивированное судебное преследование. Грузия не должна становиться страной, в которой политическую оппозицию рассматривают не как неотъемлемую часть демократической жизни, а как врага, которого необходимо уничтожить. Грузия, как государство — участник ОБСЕ и член Совета Европы, должна выполнять взятые на себя обязательства», — заявила вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ.