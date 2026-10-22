Кобахидзе примет участие в памятных мероприятиях в Будапеште, посвящённых 70-летию Венгерской революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра примет участие в памятных мероприятиях в Будапеште, посвящённых 70-летию Венгерской революции.

По информации администрации правительства Грузии, главное юбилейное мероприятие состоится 23 октября на центральной площади столицы Венгрии. Перед участниками выступит премьер-министр Венгрии.

«Свобода, которую Центральная Европа окончательно обрела в 1989 году, началась не в 1989 году. Часть её истории была написана 33 годами ранее, на улицах Будапешта. Для меня большая честь пригласить вас в Будапешт, чтобы вместе отметить 70-летие Венгерской революции 1956 года. Для нас будет большой честью ваше присутствие на мероприятии, где мы почтим память людей, чьё мужество продолжает вдохновлять нас на пути к нашему общему европейскому будущему и чьё наследие по-прежнему отвечает на вызовы нашего времени», — говорится в официальном приглашении Петера Мадьяра, полученном премьер-министром Грузии.