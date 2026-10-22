Глава МИД Грузии примет встречу министров иностранных дел стран Центральной Азии

23 октября текущего года в Батуми вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет встречу министров иностранных дел стран Центральной Азии.

По информации МИД Грузии, страну посетят заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов.

В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с коллегами.