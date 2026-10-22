Москва не признает политические мотивы эмбарго на грузинскую продукцию
Никакой связи между ограничением ввоза грузинских напитков и политикой нет. Об этом утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая на брифинге отвергла подобные предположения, назвав разговоры о скрытых мотивах обычными домыслами.
Впрочем, еще никогда Москва не признавалась в политической подоплеке таких эмбарго — ни тогда, когда запрещали грузинское вино, ни тогда, когда запретили продукцию из Армении.
Поводом для обсуждения стал временный запрет на поставки и продажу продукции отдельных производителей из Грузии. Под ограничения попали как алкогольные, так и безалкогольные товары. Роспотребнадзор объяснил своё решение несоответствием установленным требованиям качества и безопасности.
«Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это всё какие-то просто домыслы», — сказала Захарова.
Она отметила, что поставки в Россию осуществляют десятки грузинских компаний, а нарушения выявили лишь у некоторых предприятий. Остальные поставщики продолжают работу на российском рынке.
«Также могу сказать, что поставки в Россию осуществляются десятками грузинских соответствующих компаний. Нарушения были выявлены только у нескольких предприятий, все остальные продолжают работать на нашем рынке»,— добавила представитель МИД РФ.
На брифинге Захаровой задал этот вопрос Николоз Мжаванадзе, журналист, работающий под британскими санкциями, от имени Tao-News.
Напомним, что Россия временно ограничила импорт некоторых грузинских вин и безалкогольных напитков. В список входят: вино производства Teliani Veli; вино производства Tbilgvino; вино и коньяк производства Askaneli Brothers; вино производства Weinman; пиво производства Georgian Beer Company; газированный безалкогольный напиток производства Грузии — Coca-Cola; минеральная вода «Набеглави» производства Healthy Water.
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