Григол Гегелия: Режим говорит половине народа, что мы, как народ, являемся неконституционными
Есть одна вещь, которую я хочу, чтобы знал каждый грузин: сегодня запрещают не пять политических партий — Сегодня в стране запрещают право свободно мыслить, которое отнимают у каждого из вас независимо от того, какую политическую партию вы поддерживаете — Фундаментальное право, которое сегодня запрещают, принадлежит каждому гражданину и не зависит от меняющихся политических предпочтений — Сегодня вы можете быть избирателем «Грузинской мечты», но у вас отнимают волю и право избирать, право на свободный и осознанный выбор — Это нападение на самую фундаментальную суть демократии, — заявил секретарь по международным вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия.
По его словам, сегодня «Лело» предстоит выступить в рамках рассмотрения дела по существу, и команда представит соответствующие аргументы.
«Сегодня режим атакует каждого грузина, весь грузинский народ, а также все партии, которые получили около миллиона голосов даже на выборах, сфальсифицированных самим режимом. Соответственно, этот режим заявляет половине нации, что, оказывается, мы как нация неконституционны, а Васил Роинишвили, который при Мише [Михаиле Саакашвили] занимался фабрикацией дел, оказывается, конституционный, правдивый и патриотичный.
Этот режим держит нас в таком безнравственном и извращённом положении, когда прокурор времён Михаила Саакашвили, который, в частности, работал над сокрытием убийства сержанта Роина Шавадзе, сегодня выходит и запрещает «Единое национальное движение», а что ещё хуже — хочет запретить такие политические партии, которых не существовало на протяжении многих предыдущих лет, например «Лело — Сильная Грузия»», — отметил Григол Гегелия.
По словам Гегелии, удовлетворение иска создаст формальные правовые и политические основания для того, чтобы политика нераздражения России фактически получила конституционное закрепление и конституционное обоснование.
«В этом случае грузинское государство заявляет, что всё, что Россия потенциально может счесть раздражающим фактором, будет признано неконституционным. Это означает, что грузинское государство отказывается от реализации собственных суверенных прав и занимается самоограничением. Оно уступает России часть своих суверенных прав, и прежде всего право на самооборону, право проводить приемлемую для себя политику национальной безопасности. И всё это узаконивается в этом здании руками режима «Грузинской мечты»», — отметил Григол Гегелия.
Кроме того, Григол Гегелия прокомментировал заявление вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором она призывает власти Грузии отозвать иск.
По его словам, «сегодня весь цивилизованный мир единодушно заявляет, что режим «Грузинской мечты» уничтожает демократию, все ростки свободы и грузинское государство».
«Во всём международном сообществе нет ни одного расхожего мнения, которое иначе оценивало бы сложившуюся ситуацию.
Даже те стороны, которые в недавнем прошлом считались партнёрами «Грузинской мечты» на международной арене, открыто заявляют, что это попытка уничтожить все последние основы демократии. Запрет политических партий — это ещё один уровень автократии и формирование диктатуры», — отметил Гегелия.
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