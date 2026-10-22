Григол Гегелия: Режим говорит половине народа, что мы, как народ, являемся неконституционными

Есть одна вещь, которую я хочу, чтобы знал каждый грузин: сегодня запрещают не пять политических партий — Сегодня в стране запрещают право свободно мыслить, которое отнимают у каждого из вас независимо от того, какую политическую партию вы поддерживаете — Фундаментальное право, которое сегодня запрещают, принадлежит каждому гражданину и не зависит от меняющихся политических предпочтений — Сегодня вы можете быть избирателем «Грузинской мечты», но у вас отнимают волю и право избирать, право на свободный и осознанный выбор — Это нападение на самую фундаментальную суть демократии, — заявил секретарь по международным вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия.

По его словам, сегодня «Лело» предстоит выступить в рамках рассмотрения дела по существу, и команда представит соответствующие аргументы.

«Сегодня режим атакует каждого грузина, весь грузинский народ, а также все партии, которые получили около миллиона голосов даже на выборах, сфальсифицированных самим режимом. Соответственно, этот режим заявляет половине нации, что, оказывается, мы как нация неконституционны, а Васил Роинишвили, который при Мише [Михаиле Саакашвили] занимался фабрикацией дел, оказывается, конституционный, правдивый и патриотичный.