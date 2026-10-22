Кобахидзе встретился с генеральным прокурором Республики Армения Анной Вардапетян
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным прокурором Республики Армения Анной Вардапетян.
По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, на встрече основное внимание было уделено стратегическому партнёрству между Грузией и Арменией, а также плодотворному сотрудничеству в различных сферах.
«Была подчеркнута важность сотрудничества между Арменией и Грузией в правовой сфере и совместных усилий, в том числе для эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью.
Стороны также обсудили динамику двусторонних визитов на высоком уровне и отметили, что регулярный диалог способствует дальнейшему углублению отношений.
Во встрече приняли участие генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
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