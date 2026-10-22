Четверг, 22 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

Кобахидзе встретился с генеральным прокурором Республики Армения Анной Вардапетян

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным прокурором Республики Армения Анной Вардапетян.

По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, на встрече основное внимание было уделено стратегическому партнёрству между Грузией и Арменией, а также плодотворному сотрудничеству в различных сферах.

«Была подчеркнута важность сотрудничества между Арменией и Грузией в правовой сфере и совместных усилий, в том числе для эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Стороны также обсудили динамику двусторонних визитов на высоком уровне и отметили, что регулярный диалог способствует дальнейшему углублению отношений.

Во встрече приняли участие генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.

Ещё в разделе «Политика» Все →