Папуашвили: Страсбург неоднократно подтвердил необоснованность поверхностных заявлений о грузинской судебной системе

По его словам, ставить под сомнение легитимность судебного разбирательства до рассмотрения дела Конституционным судом по существу — это грубое вмешательство в независимость суда и нарушение принципа верховенства права.

«Вызывает обеспокоенность содержание и тон заявлений, сделанных в последние дни некоторыми иностранными официальными лицами в связи с разбирательством, проходящим в Конституционном суде Грузии», — пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Вызывает обеспокоенность содержание и тон заявлений, сделанных в последние дни некоторыми иностранными официальными лицами в связи с разбирательством, проходящим в Конституционном суде Грузии. Напомню всем, что обращение в Конституционный суд по вопросу конституционности любой партии является гарантированным Конституцией правом членов парламента Грузии.

Заявления иностранных властей, сделанные в угрожающем тоне в связи с реализацией народными представителями этого права, свидетельствуют не просто о непонимании демократических норм, но и нарушают принцип невмешательства во внутренние дела другого государства.

Кроме того, подобные заявления представляют собой попытку оказать давление на Конституционный суд Грузии и угрожать ему. Ставить под сомнение легитимность судебного разбирательства до рассмотрения дела Конституционным судом по существу — это грубое вмешательство в независимость суда и нарушение принципа верховенства права.

Иностранные руководители, которые комментируют судебные процессы, проходящие в Грузии, совершенно в них не разбираясь, должны проявлять элементарную сдержанность и уважение к верховенству закона.

Напомню всем, что Европейский суд по правам человека неоднократно подтверждал необоснованность поверхностных и предвзятых заявлений, сделанных за рубежом в отношении грузинского правосудия.

Эти иностранные официальные лица до сих пор должны Грузии и грузинскому суду извинения за необоснованные нападки по делам Саакашвили, Мелии, Гварамии, телеканала «Рустави 2» и многим другим. Поэтому всем следует проявлять сдержанность, чтобы к старому, до сих пор не погашенному долгу не добавился новый повод для извинений», — пишет Папуашвили.