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Грузия Online
Политика

Евродепутат считает неприемлемым приглашение премьера Грузии на саммит по расширению ЕС

Для «Евроньюс» должно быть неприемлемо приглашать Ираклия Кобахидзе на организуемый телеканалом саммит по расширению Европейского союза, — об этом в социальной сети пишет польский депутат Европарламента Кшиштоф Брейза.

«Европарламент отверг легитимность власти „Грузинской мечты“ в Грузии. Нельзя допускать легитимации репрессий российского образца, демократического отката и растущего влияния Кремля на европейской арене! Мы стоим на стороне грузинского народа!» — пишет в Х депутат Европарламента.

Напомним, что саммит по расширению Европейского союза, организованный «Евроньюс», состоится 3 ноября в Брюсселе.

Согласно программе саммита, среди выступающих — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В саммите также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Молдовы Василе Тарлев, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и другие лидеры.

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