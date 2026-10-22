Евродепутат считает неприемлемым приглашение премьера Грузии на саммит по расширению ЕС
Для «Евроньюс» должно быть неприемлемо приглашать Ираклия Кобахидзе на организуемый телеканалом саммит по расширению Европейского союза, — об этом в социальной сети пишет польский депутат Европарламента Кшиштоф Брейза.
«Европарламент отверг легитимность власти „Грузинской мечты“ в Грузии. Нельзя допускать легитимации репрессий российского образца, демократического отката и растущего влияния Кремля на европейской арене! Мы стоим на стороне грузинского народа!» — пишет в Х депутат Европарламента.
Напомним, что саммит по расширению Европейского союза, организованный «Евроньюс», состоится 3 ноября в Брюсселе.
Согласно программе саммита, среди выступающих — премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В саммите также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Молдовы Василе Тарлев, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и другие лидеры.
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