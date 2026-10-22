Евродепутат считает неприемлемым приглашение премьера Грузии на саммит по расширению ЕС

Для «Евроньюс» должно быть неприемлемо приглашать Ираклия Кобахидзе на организуемый телеканалом саммит по расширению Европейского союза, — об этом в социальной сети пишет польский депутат Европарламента Кшиштоф Брейза.

«Европарламент отверг легитимность власти „Грузинской мечты“ в Грузии. Нельзя допускать легитимации репрессий российского образца, демократического отката и растущего влияния Кремля на европейской арене! Мы стоим на стороне грузинского народа!» — пишет в Х депутат Европарламента.

Напомним, что саммит по расширению Европейского союза, организованный «Евроньюс», состоится 3 ноября в Брюсселе.