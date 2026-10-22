Самадашвили: Если Конституционному суду не хватит ума, ответ даст Страсбург

На второй день заседания уже предельно очевидно, что этот иск с правовой точки зрения является совершенным абсурдом, — заявила один из лидеров «Сильной Грузии — Лело» Саломе Самадашвили.

По ее словам, в случае если Конституционный суд удовлетворит иск, «Лело» продолжит борьбу в Страсбургском суде.

«Я не знаю, какое решение примет Конституционный суд. Если он решит, образно говоря, совершить самоубийство и удовлетворить этот иск, мы, конечно, продолжим борьбу в Страсбурге, в международном правовом пространстве. Могу с уверенностью сказать, что полностью уверена: если Конституционный суд не прислушается к голосу разума и не сочтет необходимым самостоятельно принять меры, которые нейтрализуют этот правовой абсурд и попытку конституционного переворота, свидетелями которой мы сегодня становимся в Конституционном суде, ответ даст Страсбург», — заявила Саломе Самадашвили.