Грузия потеряла статус страны со свободным интернетом
Согласно отчету международной правозащитной организации Freedom House, Грузия утратила статус страны со «свободным интернетом» и перешла в категорию «частично свободной». Страна сохраняла этот статус в течение 14 лет, с 2012 года.
В Индексе свободы интернета Грузия получила 68 баллов из 100, заняв 11-е место из 38 стран в мировом рейтинге. В отчете за 2025 год Грузия получила 70 баллов. Стоит отметить, что более десяти лет Грузия считалась одной из ведущих стран Евразийского региона и сохраняла статус «свободной страны», однако с 2023 года оценка ухудшилась, и балл постепенно снизился с 77 баллов в 2022 году.
«Статус Грузии изменился со «свободной» на «частично свободную», поскольку правительство продолжило подавлять онлайн-активизм и заявления, которые воспринимались как критика правящей партии «Грузинская мечта», — говорится в оценке.
Согласно отчету, уровень свободы интернета в мире ухудшается уже 16-й год подряд.
Отчет «Свобода в сети 2026» оценивает состояние свободы интернета в разных странах, включая свободу онлайн-выражения мнений, цензуру, доступ к интернету и защиту цифровых прав. Он охватывает 38 стран в 6 регионах мира. Страны были выбраны таким образом, чтобы отразить тенденции улучшения и ухудшения свободы интернета в различных политических системах. Каждой стране присваивается балл по 100-балльной шкале, где 100 представляет наивысший уровень свободы интернета, а 0 — наихудший. Полученный балл определяет статус свободы интернета в стране:
СВОБОДНЫЙ: 70–100 баллов;
ЧАСТИЧНО СВОБОДНЫЙ: 40–69 баллов;
НЕ СВОБОДНЫЙ: 0–39 баллов.
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