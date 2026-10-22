Грузия потеряла статус страны со свободным интернетом

Согласно отчету международной правозащитной организации Freedom House, Грузия утратила статус страны со «свободным интернетом» и перешла в категорию «частично свободной». Страна сохраняла этот статус в течение 14 лет, с 2012 года.

В Индексе свободы интернета Грузия получила 68 баллов из 100, заняв 11-е место из 38 стран в мировом рейтинге. В отчете за 2025 год Грузия получила 70 баллов. Стоит отметить, что более десяти лет Грузия считалась одной из ведущих стран Евразийского региона и сохраняла статус «свободной страны», однако с 2023 года оценка ухудшилась, и балл постепенно снизился с 77 баллов в 2022 году.

«Статус Грузии изменился со «свободной» на «частично свободную», поскольку правительство продолжило подавлять онлайн-активизм и заявления, которые воспринимались как критика правящей партии «Грузинская мечта», — говорится в оценке.