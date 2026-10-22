Завершилась реорганизация в Аппарате Народного защитника Грузии

«В частности, путем объединения взаимосвязанных функций в соответствующие структурные подразделения и эффективного использования специализированных компетенций», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что целью реорганизации было институциональное укрепление Аппарата общественного защитника и повышение его эффективности; а главным принципом реорганизации стало укрепление основных тематических направлений защиты прав человека.

В заявлении отмечается, что внутренняя организационная оценка рабочих процессов и функционального устройства Аппарата выявила случаи, «когда одни и те же или тесно связанные функции распределялись и дублировались в разных структурных подразделениях».

«Помимо дублирования компетенций, это создало риски различных оценок и ответов на одни и те же вопросы, нескоординированной работы и недостаточно эффективного использования профессиональных ресурсов», — говорится в заявлении.

15 октября Эка Схиладзе написала, что в результате реорганизации будет упразднен Гендерный отдел.

Первый заместитель общественного защитника Тамар Гварамадзе сообщает, что в общей сложности были упразднены три департамента: Департамент по гендерным вопросам; Департамент по вопросам образования в области прав человека; и Департамент стратегического судопроизводства.

В других департаментах функции были распределены тематически и сгруппированы.

«В результате реорганизации функции, ранее входившие в компетенцию различных структурных подразделений, были распределены. […] Департамент уголовного правосудия, который уже существовал в ведомстве, был реорганизован под эгидой этого департамента. В результате реорганизации все вопросы, которые ранее были в ведомстве, были распределены между различными департаментами, что на практике вызвало множество трудностей и проблем, дублирование, неэффективное управление ресурсами и недопонимания. Это было решено путем полной передачи дел о фемициде, преступлениях на почве ненависти и т. д. в Департамент уголовного правосудия», — говорит Тамар Гварамадзе.

Что касается сотрудников, то, по словам первого заместителя государственного защитника, были уволены 7 человек.