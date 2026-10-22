Грузинские дипломаты назвали опасной тенденцией назначение Зурабашвили спецпредставителем по делам РФ
По мнению Грузинского дипломатического сообщества (DGS), решение о назначении исполняющего обязанности первого заместителя министра иностранных дел специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Россией и продлении его мандата является показателем довольно опасной тенденции.
«До настоящего времени специальный представитель Грузии по связям с Россией никогда не был действующим дипломатом Министерства иностранных дел. Кроме того, мандат специального представителя всегда ограничивался экономическими, культурными и гуманитарными вопросами, а встречи носили неформальный характер. Соответственно, предоставление этого статуса исполняющему обязанности первого заместителя министра иностранных дел можно рассматривать как форму восстановления дипломатических отношений или подготовку почвы для них, что противоречит принципиальному подходу к отсутствию дипломатических отношений», — говорится в заявлении Дипломатического общества.
Подписавшие заявление считают особенно тревожным тот факт, что вышеупомянутое решение добавило к мандату специального представителя премьер-министра «мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией», что равносильно созданию прямой альтернативы Женевскому формату переговоров.
«Целью грузинской дипломатии всегда было сделать грузино-российский конфликт предметом обсуждения на международном уровне и не допустить, чтобы Грузия осталась одна в этих переговорах, противостоя России. Именно поэтому важен Женевский формат международных переговоров, созданный на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, в котором Европейский союз, ООН и ОБСЕ представлены в качестве посредников, а также участвуют США. Принятое решение противоречит как принципиальному подходу к отсутствию дипломатических отношений, так и ставит под угрозу Женевский формат и наносит ущерб перспективам мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.
Грузинское дипломатическое сообщество (DGS) объединяет карьерных дипломатов разных поколений, многие из которых ушли со своих постов или были уволены из дипломатической службы за поддержку европейской и евроатлантической интеграции.
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