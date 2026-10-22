Глава МИД Грузии примет встречу министров иностранных дел Центральной Азии
23 октября в Батуми вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили примет встречу министров иностранных дел стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По информации ведомства, Грузию посетят заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов.
«В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи вице-премьера, министра иностранных дел Маки Бочоришвили с коллегами-министрами», — говорится в сообщении.
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