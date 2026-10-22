Конституционный суд не удовлетворил ходатайство «Лело» о направлении иска о запрете партий в Страсбург для консультации

Как пояснил представитель «Лело», основанием для ходатайства служит то, что в мире не существует практики запрета пяти партий по одному иску.

По словам представителя «Лело» Георгия Сиоридзе, было бы важно, чтобы по прецедентному делу имелось консультативное заключение Страсбургского суда о том, какие стандарты могут существовать применительно к правам, гарантированным Конвенцией.

«Если обратиться за консультативным заключением, главным вопросом будет: когда идет совместное судопроизводство в отношении разных ответчиков, у которых имеются разные конституционные обвинения, что неясно, какой стандарт должен быть применен? Было бы важно иметь по прецедентному делу консультативное заключение Страсбургского суда. Обратиться к нему в связи с тем, какие стандарты могут существовать в отношении прав Конвенции», — заявил Георгий Сиоридзе.

Пленум Конституционного суда обсудил вопрос на месте путем совещания и постановил не удовлетворять указанное ходатайство. Председатель коллегии Реваз Надарая разъяснил причины решения.

«Ходатайство мотивировано тем, что они не доверяют Конституционному суду Грузии, тем, что это важно и должны быть установлены критерии, которые уже установлены. Существуют критерии, которыми должен руководствоваться Конституционный суд. То, что сторона заявляет: я не доверяю Конституционному суду, тем более в процессуальной части, — совершенно необоснованно.

Понятно, что объективно дело важное, это первый прецедент, но на этом основании направлять дело в Европейский суд по правам человека для консультации совершенно необоснованно. Что касается прав, органический закон о Конституционном суде действительно предусматривает это в отношении прав, гарантированных второй главой Конституции Грузии. Что же касается процессуальной части, то спрашивать у Европейского суда по правам человека, может ли национальный суд объединить в качестве ответчиков пять партий, мягко говоря, даже неудобно», — заявил Реваз Надарая.

По поводу отказа Конституционного суда по ходатайству пояснения дала и судья Ева Гоциридзе. По словам Евы Гоциридзе, главное, на чем основан отказ Конституционного суда, заключается в том, что ставить можно лишь те вопросы, на которые в прецедентном праве Страсбургского суда нет четкого ответа.

По заявлению Евы Гоциридзе, Большая палата примет дело к рассмотрению только в том случае, если действительно существует неопределенность в подходах прецедентного права. В то же время Ева Гоциридзе отметила, что консультативное заключение Большой палаты имеет лишь рекомендательный характер и суд не обязан ему подчиняться.

Конституционный суд второй день рассматривает конституционный иск «Грузинской мечты», которым требуется признать неконституционной и запретить деятельность «Национального движения», «Коалиции за изменения», «Сильной Грузии — Лело», «Федералистов», «Гахария за Грузию».