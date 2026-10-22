Георгий Сиоридзе: Возникает угроза узаконивания однопартийной диктатуры

“Мир не помнит прецедента, чтобы вся политическая оппозиция объединилась в одном судебном процессе, в одном споре, в одном иске”, — заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.

По его словам, существует угроза того, что в стране будет узаконена однопартийная диктатура.

«Объединение политической оппозиции в одном иске не известно ни национальному законодательству ни одной страны, ни практике международных судов. Тем более это прецедентно для нашей страны. Исходя из того, что в нашем случае речь идет о фактическом отнятии выбора у миллиона грузин, возникает угроза практически узаконивания однопартийной диктатуры. Конституционный суд мог обратиться за консультацией в Страсбургский суд, однако он не удовлетворил это», — заявил Сиоридзе.

Для справки: Конституционный суд не удовлетворил ходатайство «Лело» об отправке иска о запрете пяти партий в Страсбург для получения консультативного заключения.