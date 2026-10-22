Хартия журналистской этики о Дито Чубинидзе

«Привлечение журналиста к уголовной ответственности по тяжелейшей статье об измене Родине требует особенно высокого стандарта доказательств.

Привлечение журналиста к уголовной ответственности по тяжелейшей статье об измене Родине требует особенно высокого стандарта доказательств», — так Хартия журналистской этики Грузии отреагировала на задержание журналиста издания «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе.

Хартия ожидает ответа на вопрос, располагает ли прокуратура достаточными доказательствами, чтобы установить умысел и обосновать наличие реального ущерба. В противном случае получится, что дело против Дито Чубинидзе основано исключительно на журналистских материалах, интервью, данных различным СМИ, и мнениях, опубликованных в социальных сетях. Привлечение журналиста к уголовной ответственности только на таком основании создает опасный прецедент.

В сегодняшнем заявлении прокуратуры ответов на эти вопросы нет. Именно поэтому Хартия будет внимательно следить за доказательствами, представленными по делу, и за соблюдением стандартов, которым должна соответствовать статья, по которой предъявлено обвинение.

Хартия призывает прокуратуру проявлять большую подотчетность перед обществом, поскольку дело касается журналистской деятельности, и обнародовать имеющиеся в деле доказательства», — говорится в заявлении.