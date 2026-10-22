Задержанный по обвинению в госизмене журналист Дито Чубинидзе не признает вину
Задержанному журналисту газеты «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе официально предъявили обвинение по статье о государственной измене. По версии следствия, он саботировал работу комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Грузии. Об этом изданию Netgazeti сообщила адвокат задержанного Нона Пилаури.
По ее словам, в качестве доказательств по делу фигурируют не какие-либо засекреченные документы, а публичные выступления журналиста и записанные им интервью. Дито Чубинидзе не признает предъявленных обвинений и ошеломлен происходящим.
«В его деле нет никого и ничего [секретного]. Материальная сторона вменяемого преступления заключается в том, что своими публичными выступлениями он якобы препятствовал работе комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Грузии. Такова формулировка обвинения. К материалам дела в качестве доказательств приобщены его публичные выступления, и, по моим предположениям, в качестве свидетелей допрошены члены этой комиссии. Судя по постановлению о предъявлении обвинения, других доказательств в деле нет», — заявила Пилаури в беседе с Netgazeti.
Для стороны защиты логика следствия совершенно непонятна. По словам адвоката, Чубинидзе лишь выполнял свой профессиональный долг, когда брал интервью у респондентов и обнародовал их позицию.
«[Дито Чубинидзе] вообще не понимает, почему журналиста должны наказывать за то, что при записи интервью респондент что-то высказывает — ведь этот человек сам отвечает за свои слова?! Он, как журналист, обязан был сделать эту работу. Чем это навредило комиссии? Меня как адвоката это тоже несколько озадачило. Комиссию поддерживает государство, помогает ей выполнять работу. Как Дито Чубинидзе мог помешать ей своими выступлениями? Он ведь не специалист, он журналист. Тогда нужно пересажать всех журналистов с формулировкой: „Ты записал это интервью, потому что настроен против кого-то“. Считаю подобный подход со стороны следствия неясным и необоснованным», — отметила Пилаури.
На данном этапе дело не засекречено. По разъяснению адвоката, журналист не похищал и не подделывал никаких государственных документов, поэтому следствие целиком опирается на материалы из открытых источников.
Вопрос об избрании меры пресечения журналисту Дито Чубинидзе суд, предположительно, рассмотрит завтра. Исходя из существующей следственной практики, адвокат предполагает, что прокуратура будет ходатайствовать о заключении под стражу. Защита получит доступ ко всем материалам дела и протоколам допросов перед судебным заседанием, после чего станут известны дополнительные детали.
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