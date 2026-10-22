Задержанный по обвинению в госизмене журналист Дито Чубинидзе не признает вину

Задержанному журналисту газеты «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе официально предъявили обвинение по статье о государственной измене. По версии следствия, он саботировал работу комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Грузии. Об этом изданию Netgazeti сообщила адвокат задержанного Нона Пилаури.

По ее словам, в качестве доказательств по делу фигурируют не какие-либо засекреченные документы, а публичные выступления журналиста и записанные им интервью. Дито Чубинидзе не признает предъявленных обвинений и ошеломлен происходящим.

«В его деле нет никого и ничего [секретного]. Материальная сторона вменяемого преступления заключается в том, что своими публичными выступлениями он якобы препятствовал работе комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Грузии. Такова формулировка обвинения. К материалам дела в качестве доказательств приобщены его публичные выступления, и, по моим предположениям, в качестве свидетелей допрошены члены этой комиссии. Судя по постановлению о предъявлении обвинения, других доказательств в деле нет», — заявила Пилаури в беседе с Netgazeti.