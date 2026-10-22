Премьер-министр Грузии принял министров иностранных дел стран Центральной Азии на официальном ужине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял министров иностранных дел стран Центральной Азии на официальном ужине.
По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства поблагодарил министров иностранных дел Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана за визит в Грузию и отметил, что углубление отношений со странами Центральной Азии и дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах являются приоритетом для правительства Грузии.
Встреча министров иностранных дел Грузии и стран Центральной Азии состоится 23 октября в Батуми. В рамках визита вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили проводит двусторонние переговоры со своими коллегами.
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