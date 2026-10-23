Павленишвили: Судьи КС не учитывают ни одно ходатайство и отличаются агрессивными заявлениями в адрес оппозиционеров

Судьи Конституционного суда не учитывают ни одного ходатайства и отличаются очень агрессивными заявлениями в адрес оппозиционных политиков, чем затмевают даже своих коллег из городского суда, заявил председатель руководящего совета «Национального движения» Ираклий Павленишвили.

По его же словам, если раньше демонстративно удовлетворяли хотя бы одно ходатайство, то теперь они полностью махнули рукой на эту «упаковку демократии».

«Очевидно, что они получили инструкцию быстро завершить процесс, исходя из того, что назначили заседания и на следующую неделю. Что касается текущего этапа ходатайств, выяснилось, что если раньше они пытались демонстрировать и демонстративно удовлетворяли хоть одно ходатайство, то теперь вообще махнули рукой на эту «упаковку демократии». Судьи Конституционного суда не учитывают ни одного ходатайства и отличаются очень агрессивными заявлениями в адрес оппозиционных политиков, чем затмевают даже своих коллег из городского суда. За последние годы мы присутствовали на множестве процессов в городском суде. Однако даже там нет таких судей, которые так открыто не скрывают агрессию и ненависть к оппозиции. Очень жаль того, как были захвачены институты и как их укомплектовали. Это, разумеется, видно и в данном процессе», — заявил Павленишвили.