TI: представители компаний, выигравших тендеры на 266 миллионов – жертвователи «Мечты»

Пять строительных компаний, получивших 266 миллионов лари на водоснабжение в Самцхе-Джавахети, пожертвовали «Грузинской мечте» 676 тысяч лари, говорится в опубликованном материале Transparency International – Georgia (TI). Организация, изучившая государственные закупки в регионе, отмечает, что в настоящее время эти компании выполняют семь тендерных контрактов. Три из них на общую сумму 121,3 миллиона лари, или 45,5% от общего объема выделенных средств, были выиграны без конкуренции.

Наибольшую долю финансирования – 132,7 миллиона лари, или 49,8% от общей суммы – получила компания ООО «Гза». Ранее она принадлежала депутату парламента Грузии от «Грузинской мечты» Георгию Чкония, а в настоящее время находится в собственности его детей.

Компания выполняет три проекта: в Бакуриани – строительство сети водоснабжения и канализации стоимостью 50,6 миллиона лари; в Ниноцминда и трех близлежащих селах – реабилитацию системы водоснабжения за 40,2 миллиона лари; в Ахалцихе – оптимизацию системы водоснабжения стоимостью 41,9 миллиона лари. Два из трех тендеров компания выиграла без конкуренции.