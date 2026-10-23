TI: представители компаний, выигравших тендеры на 266 миллионов – жертвователи «Мечты»
Пять строительных компаний, получивших 266 миллионов лари на водоснабжение в Самцхе-Джавахети, пожертвовали «Грузинской мечте» 676 тысяч лари, говорится в опубликованном материале Transparency International – Georgia (TI). Организация, изучившая государственные закупки в регионе, отмечает, что в настоящее время эти компании выполняют семь тендерных контрактов. Три из них на общую сумму 121,3 миллиона лари, или 45,5% от общего объема выделенных средств, были выиграны без конкуренции.
Наибольшую долю финансирования – 132,7 миллиона лари, или 49,8% от общей суммы – получила компания ООО «Гза». Ранее она принадлежала депутату парламента Грузии от «Грузинской мечты» Георгию Чкония, а в настоящее время находится в собственности его детей.
Компания выполняет три проекта: в Бакуриани – строительство сети водоснабжения и канализации стоимостью 50,6 миллиона лари; в Ниноцминда и трех близлежащих селах – реабилитацию системы водоснабжения за 40,2 миллиона лари; в Ахалцихе – оптимизацию системы водоснабжения стоимостью 41,9 миллиона лари. Два из трех тендеров компания выиграла без конкуренции.
Председатель наблюдательного совета компании Малахаз Думбадзе и директор Леван Мжаванадзе пожертвовали «Грузинской мечте» в общей сложности 360 тысяч лари.
ООО «Эл Джорджия» выполняет проектно-строительные работы на водозаборном узле и магистральном трубопроводе в Бакуриани. Директор компании Димитри Купатадзе пожертвовал «Грузинской мечте» 41 тысячу лари, а владелец Тариэл Гиоргадзе – 60 тысяч лари.
ООО «Инси» выполняет в Бакуриани работы по строительству сети водоснабжения, резервуаров и канализационной сети второй зоны. Стоимость контракта составляет 35 миллионов лари. Директор компании Звиад Тоидзе пожертвовал правящей партии 50 тысяч лари.
Объединение «Инвест Груп» совместно с ООО «Продьюс Инвестмент» выполняет в Боржоми проект по оптимизации системы водоснабжения стоимостью 30,5 миллиона лари. Тендер был выигран без конкуренции. Директор и владелец компании Амиран Цкрилашвили пожертвовал «Грузинской мечте» 105 тысяч лари.
ООО «Универсал Джорджия 2008» реализует в Абастумани проект строительства сервисного центра, лабораторий и объектов для работы с опасными отходами стоимостью 11,5 миллиона лари. Владелец компании Эднар Читидзе пожертвовал правящей партии 60 тысяч лари.
Все семь тендеров были объявлены Объединенной компанией водоснабжения Грузии в 2022–2023 годах. Четыре проекта на общую сумму 172,5 миллиона лари реализуются в Боржоми и Бакуриани, остальные – в Ниноцминда, Ахалцихе и Абастумани.
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