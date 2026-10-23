Гордуладзе: Уже два дня коллективное «Нацдвижение» показывает нам свое лицо, у них нет правовых аргументов

В течение двух дней коллективное «Нацдвижение» показывает нам свое лицо, у них нет никаких правовых аргументов относительно того, почему они не являются неконституционными, у них, в том числе, нет даже политических аргументов, несмотря на то, что в течение этих двух дней они пытаются каким-либо образом перевести правовой процесс в политическую плоскость, — заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе в беседе с журналистами.

По его словам, единственное, о чём говорят оппозиционные партии, это то, почему 5 партий судят вместе.

«Здесь ответ очень прост, со дня своего образования они всегда вместе, у них идеологическое единство, они едины даже в своих действиях, например, едины в процессе свержения конституционного строя, они едины в попытках делегитимации, в непризнании выборов, в бойкоте, включая и «гахариевских». Не следует забывать, что «гахариевские» в течение года не входили в парламент, и чего они ждали? Они сами признались, что ждали, чем закончится 4 октября 2025 года. Их главное преступление перед этой страной это свержение конституционного строя с применением насилия, подрыв демократии и посягательство на независимость этой страны, как их предательские шаги, связанные с территорией. Их нравы и суть одни и те же, поэтому они, как тесно связанные друг с другом партии, судимы вместе, и мы сделаем всё для того, чтобы юридически обосновать, почему необходима их отмена и, соответственно, объявление неконституционными.

Коллективное «Нацдвижение» состоит не из одной, трёх или пяти партий, это силы, распавшиеся на т.н. партии, это силы, управляемые единой идеологией и из одного источника, которые борются против конституционного строя вопреки воле грузинского народа, в том числе по заданиям внешних покровителей… Главное одно: коллективное «Нацдвижение» пытается выполнять полученные извне задания, чему грузинский народ будет противостоять абсолютно всегда», — отметил Арчил Гордуладзе.