Генпрокуроры Армении и Грузии обсудили возможности сотрудничества в рамках международных профессиональных структур

Анна Вардапетян подчеркнула тесные профессиональные связи и взаимное доверие, сформировавшиеся между Генеральными прокуратурами Армении и Грузии, отметив, что основой эффективного сотрудничества являются не только правовые механизмы, установленные международными договорами, но и прямое, оперативное и конструктивное общение между партнерами.

Как сообщает “Арменпресс” со ссылкой на Генеральную прокуратуру Республики Армения, в рамках рабочего визита Анна Вардапетян 22 октября встретилась с Георгием Гваракидзе и обсудила перспективы развития сотрудничества между прокуратурами двух стран, вопросы взаимной правовой помощи в уголовном судопроизводстве и возможности повышения эффективности сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

В Тбилиси по приглашению генпрокурора Грузии Георгия Гваракидзе находится делегация Генпрокуратуры Армении во главе с Анной Вардапетян.

“Многовековая дружба и добрососедские отношения между народами Армении и Грузии являются важной основой для укрепления доверия и непрерывного развития практического сотрудничества между правоохранительными органами двух стран”, — подчеркнула генеральный прокурор Республики Армения, придав большое значение способности компетентных органов обеих стран оперативно реагировать на актуальные вопросы и находить практические решения.

В ходе встречи стороны также затронули возможности сотрудничества в рамках международных профессиональных структур. Анна Вардапетян представила информацию об участии прокуратуры Армении в международных платформах, включая Международную ассоциацию прокуроров, а также о работе по развитию сотрудничества с Евроюстом и Европейской прокуратурой.

Была подчеркнута важность обмена опытом, развития профессиональных навыков и использования эффективных механизмов в борьбе с транснациональной преступностью.

Генеральные прокуратуры Армении и Грузии выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и развитию сотрудничества в областях раскрытия преступлений, уголовного преследования, взаимной правовой помощи и эффективного правосудия.