Генпрокуроры Армении и Грузии обсудили возможности сотрудничества в рамках международных профессиональных структур
В Тбилиси по приглашению генпрокурора Грузии Георгия Гваракидзе находится делегация Генпрокуратуры Армении во главе с Анной Вардапетян.
Как сообщает “Арменпресс” со ссылкой на Генеральную прокуратуру Республики Армения, в рамках рабочего визита Анна Вардапетян 22 октября встретилась с Георгием Гваракидзе и обсудила перспективы развития сотрудничества между прокуратурами двух стран, вопросы взаимной правовой помощи в уголовном судопроизводстве и возможности повышения эффективности сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.
Анна Вардапетян подчеркнула тесные профессиональные связи и взаимное доверие, сформировавшиеся между Генеральными прокуратурами Армении и Грузии, отметив, что основой эффективного сотрудничества являются не только правовые механизмы, установленные международными договорами, но и прямое, оперативное и конструктивное общение между партнерами.
“Многовековая дружба и добрососедские отношения между народами Армении и Грузии являются важной основой для укрепления доверия и непрерывного развития практического сотрудничества между правоохранительными органами двух стран”, — подчеркнула генеральный прокурор Республики Армения, придав большое значение способности компетентных органов обеих стран оперативно реагировать на актуальные вопросы и находить практические решения.
В ходе встречи стороны также затронули возможности сотрудничества в рамках международных профессиональных структур. Анна Вардапетян представила информацию об участии прокуратуры Армении в международных платформах, включая Международную ассоциацию прокуроров, а также о работе по развитию сотрудничества с Евроюстом и Европейской прокуратурой.
Была подчеркнута важность обмена опытом, развития профессиональных навыков и использования эффективных механизмов в борьбе с транснациональной преступностью.
Генеральные прокуратуры Армении и Грузии выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и развитию сотрудничества в областях раскрытия преступлений, уголовного преследования, взаимной правовой помощи и эффективного правосудия.
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