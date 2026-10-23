Шарашидзе: Мы не ожидаем, что КС примет решение, отличающееся от того, которое уже приняла «Грузинская мечта»

“То, что происходит на заседании Конституционного суда в течение последних двух дней, ещё раз подтверждает то, о чём мы говорили: в «Грузинской мечте» уже принято решение о запрете партий, и, к сожалению, Конституционному суду останется лишь формально оформить это решение”, – заявил член партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе.

По словам Шарашидзе, весь этот процесс напоминает театр абсурда.

«Этот процесс подтверждает и главное: так же, как с самого начала было непонятным, совершенно абсурдным и искусственным включение нашей партии в этот иск, эти два дня ещё раз показали, что это непонятно не только нам, но и судьям. Кроме того, общество тоже убедилось, что наша партия включена в этот список совершенно искусственно.