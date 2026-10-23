Шарашидзе: Мы не ожидаем, что КС примет решение, отличающееся от того, которое уже приняла «Грузинская мечта»
“То, что происходит на заседании Конституционного суда в течение последних двух дней, ещё раз подтверждает то, о чём мы говорили: в «Грузинской мечте» уже принято решение о запрете партий, и, к сожалению, Конституционному суду останется лишь формально оформить это решение”, – заявил член партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе.
По словам Шарашидзе, весь этот процесс напоминает театр абсурда.
«Этот процесс подтверждает и главное: так же, как с самого начала было непонятным, совершенно абсурдным и искусственным включение нашей партии в этот иск, эти два дня ещё раз показали, что это непонятно не только нам, но и судьям. Кроме того, общество тоже убедилось, что наша партия включена в этот список совершенно искусственно.
Когда сторона истца не может обосновать, какую именно статью Конституции могла нарушить наша политическая партия, что могло бы стать основанием для постановки вопроса о её запрете, это вызывает недоумение и у судей, что они сами подтверждают. При этом они даже не решаются на основании нашего ходатайства обязать сторону истца представить конкретные доказательства и потребовать от неё уточнить, в нарушении какой именно статьи Конституции нас обвиняют.
Весь этот процесс напоминает театр абсурда. Соответственно, мы не ожидаем, что Конституционный суд примет решение, отличающееся от того, которое „Грузинская мечта“ уже приняла в своём офисе», — заявил Шарашидзе.
Для справки: Конституционный суд рассматривает конституционный иск «Грузинской мечты», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию». Рассмотрение иска началось 21 октября.
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