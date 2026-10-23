Батуми принимает министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии

«Сегодня, когда международная обстановка стремительно меняется, роль Грузии и Центральной Азии становится всё более значимой. Наши регионы являются важной частью пространства, соединяющего Европу и Азию, и в этих условиях особое значение приобретает тесное сотрудничество между нашими странами. Совместными усилиями мы действительно можем укрепить региональные связи и создать новые возможности для наших стран и народов», — отметила министр.

По словам Бочоришвили, сегодняшняя встреча имеет особое значение и является чётким сигналом о сближении регионов, укреплении политического диалога и углублении сотрудничества на основе общих интересов.

“Сегодня в Батуми мы принимаем министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии — Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Я рада, что первая встреча в таком формате состоялась именно в Грузии, в Батуми”, — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По её словам, укрепление стратегического партнёрства с Центральной Азией является одним из важных приоритетов внешней политики Грузии и обусловлено потребностями, которые существуют в окружающем нас мире.

«Нас связывают историческая дружба, общие экономические интересы и единая цель — укрепление связей между Европой и Азией. Сегодня особое значение имеет развитие Среднего коридора. Этот маршрут соединяет Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ и Чёрное море. Грузия играет важную роль в развитии этой связи и расширении транспортных возможностей, а использование всего потенциала Среднего коридора отвечает нашим общим стратегическим интересам.

Для этого необходимы тесная координация, развитая инфраструктура и твёрдая политическая воля. Именно сегодняшняя встреча стала проявлением такой воли.

Наше сотрудничество не ограничивается экономикой и транспортом. Не менее важное значение имеют укрепление политического доверия, содействие миру и стабильности в регионе, а также углубление связей между нашими народами. Именно этим целям служат последовательные усилия правительства Грузии по укреплению отношений со странами Центральной Азии», — заявила Мака Бочоришвили.

По её словам, в последнее время на этом направлении были предприняты важные шаги.

«В июне текущего года мы установили стратегическое партнёрство с Казахстаном. Это важный исторический шаг, который придал нашим отношениям новый масштаб и создал прочную основу для углубления сотрудничества.

В июле мы также установили стратегическое партнёрство с Узбекистаном в рамках государственного визита президента Узбекистана в Грузию. Это ещё одно подтверждение того, что отношения между нашими странами переходят на новый этап.

Важным событием с точки зрения углубления отношений с Туркменистаном стал и государственный визит президента Туркменистана, который также состоялся в июле этого года. Он открыл новые возможности для развития политического диалога и торгово-экономических отношений.

Важные шаги были предприняты и в отношениях с Кыргызстаном и Таджикистаном. В июне этого года премьер-министр Грузии совершил первый официальный визит в Кыргызстан. Важные встречи состоялись также в Таджикистане.

Грузия имеет большое значение для обеих стран. Если мы посмотрим на развитие торгово-экономических отношений, то станет очевидно, что нам необходимо укреплять связи друг с другом. Разумеется, для превращения общих интересов в конкретные экономические результаты необходим активный политический диалог.

Именно на этих общих интересах основана и наша сегодняшняя встреча, которая внесёт значительный вклад в сближение наших регионов и создание новых возможностей для наших стран и народов.

Ещё раз хочу поблагодарить каждого коллегу, который сегодня находится в Грузии и поддержал эту инициативу, согласившись на проведение первой встречи в таком формате именно здесь, в Батуми. Думаю, это станет важным шагом в развитии отношений между нашими странами и регионами и в конечном итоге позволит ещё более отчётливо продемонстрировать роль Грузии в развитии “Среднего коридора”, что в современных условиях является чрезвычайно актуальным и важным», — заявила Мака Бочоришвили.