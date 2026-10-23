Бережный поблагодарил правительство Грузии за политическую поддержку и гуманитарную помощь Украине
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Дмитрий Бережный встретился с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Георгием Зурабашвили. Об этом сообщает посольство Украины в Грузии.
По информации ведомства, стороны подтвердили готовность к взаимной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и Грузии в пределах их международно признанных границ.
«Георгия Зурабашвили проинформировали о последних событиях в Украине, связанных с последствиями ракетных ударов и атак беспилотников российских вооружённых сил по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, в результате которых среди мирного населения многочисленные жертвы.
Стороны подтвердили готовность к взаимной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и Грузии в пределах их международно признанных границ.
Отдельно была отмечена готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений во всех представляющих взаимный интерес сферах, а также к продолжению скоординированных действий в рамках многостороннего сотрудничества, в частности в рамках деятельности Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ.
Зурабашвили подчеркнул перспективы, которые открывают для Украины стратегические инфраструктурные проекты Грузии, в частности в контексте развития Среднего коридора.
Бережный поблагодарил правительство Грузии за политическую поддержку в рамках деятельности международных универсальных и региональных организаций, а также за оказанную Украине гуманитарную помощь. Он выразил надежду, что правительство Грузии продолжит предоставлять необходимую гуманитарную помощь для поддержки энергетического сектора нашей страны», — говорится в сообщении посольства.
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