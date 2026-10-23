Пятница, 23 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

Бережный поблагодарил правительство Грузии за политическую поддержку и гуманитарную помощь Украине

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Дмитрий Бережный встретился с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Георгием Зурабашвили. Об этом сообщает посольство Украины в Грузии.

По информации ведомства, стороны подтвердили готовность к взаимной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и Грузии в пределах их международно признанных границ.

«Георгия Зурабашвили проинформировали о последних событиях в Украине, связанных с последствиями ракетных ударов и атак беспилотников российских вооружённых сил по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, в результате которых среди мирного населения многочисленные жертвы.

Стороны подтвердили готовность к взаимной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и Грузии в пределах их международно признанных границ.

Отдельно была отмечена готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений во всех представляющих взаимный интерес сферах, а также к продолжению скоординированных действий в рамках многостороннего сотрудничества, в частности в рамках деятельности Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ.

Зурабашвили подчеркнул перспективы, которые открывают для Украины стратегические инфраструктурные проекты Грузии, в частности в контексте развития Среднего коридора.

Бережный поблагодарил правительство Грузии за политическую поддержку в рамках деятельности международных универсальных и региональных организаций, а также за оказанную Украине гуманитарную помощь. Он выразил надежду, что правительство Грузии продолжит предоставлять необходимую гуманитарную помощь для поддержки энергетического сектора нашей страны», — говорится в сообщении посольства.

Ещё в разделе «Политика» Все →