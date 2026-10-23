Бережный поблагодарил правительство Грузии за политическую поддержку и гуманитарную помощь Украине

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Дмитрий Бережный встретился с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Георгием Зурабашвили. Об этом сообщает посольство Украины в Грузии.

По информации ведомства, стороны подтвердили готовность к взаимной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и Грузии в пределах их международно признанных границ.

«Георгия Зурабашвили проинформировали о последних событиях в Украине, связанных с последствиями ракетных ударов и атак беспилотников российских вооружённых сил по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, в результате которых среди мирного населения многочисленные жертвы.