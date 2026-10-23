КС не удовлетворил ходатайство отложить на один месяц судебное рассмотрение иска о запрете партий

Пленум Конституционного суда не удовлетворил ходатайство партии «Гахария за Грузию», которое предусматривало перенос заседания, связанного с рассмотрением иска о запрете партий в Конституционном суде.

Как отметил при оглашении решения судья Конституционного суда Реваз Надарая, определение является окончательным.

Для справки, представитель партии «Гахария за Грузию» Бердия Сичинава выдвинул в Конституционном суде ходатайство о том, чтобы отложить заседание, связанное с рассмотрением иска о запрете партий. Он отметил, что в их случае не соблюдён предусмотренный регламентом срок для подготовки письменного ответа, что нарушает принцип процедурной справедливости. По словам Бердии Сичинава, заседание следовало отложить на один месяц, а отсчёт срока должен был начаться с 13 октября. С ходатайством согласились все три партии, участвующие в процессе -«Единое национальное движение», «Лело — Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».