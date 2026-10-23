Странно, что возмущены наши европейские бюрократы, ОБСЕ, ALDE, пресс-спикер Еврокомиссии — ведь у них на своем примере есть запрещенные партии? — заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.

По её словам, «заявления западных партнёров служат поддержке радикальных групп».

«Странно, что возмутило наших европейских бюрократов, ОБСЕ, ALDE, пресс-спикера Еврокомиссии. Ведь у них на своем примере есть запрещенные партии? Исходя из антиконституционности, в странах Евросоюза можно назвать десятки партий, которые были запрещены, и не только, в том числе и в государствах-кандидатах и в тех государствах, которым они выражают полную поддержку. В данном случае мы видим с их стороны лишь одно, поддержку этих действительно преступных и антиконституционных политических группировок, их заявления лишь повторяют слабые попытки этих радикалов хоть как-то оправдать себя в суде.

Процесс настолько правовой, что немыслимо, чтобы политические оценки брали верх. Соответственно, если и можно ожидать какого-то процесса, так это лишь какая-то попытка с их стороны в самом Страсбургском суде. Однако думаю, что аргументировано настолько твердо, и, что главное, действия каждого из них даже сегодня подтверждают их антиконституционность и те преступления, которые мы представили, думаю, шансы того, что что-либо помешает этому процессу, нулевые», — отметила Цилосани.