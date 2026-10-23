Конституционный суд возобновит рассмотрение иска о запрете пяти политических партий 26 октября

Рассмотрение иска о конституционности деятельности и запрете пяти политических партий возобновится в понедельник, 26 октября, в 14:00. О времени проведения судебного заседания стороны договорились сегодня.

При этом на сегодняшнем заседании было высказано мнение, что рассмотрение иска продолжится и на следующей неделе. По словам председателя Конституционного суда Реваза Надарая, если в этот период завершить рассмотрение дела не удастся, судебные заседания могут состояться и в последующие недели.

В ходе трёхдневного разбирательства представители оппозиции заявили несколько ходатайств. В частности, они требовали направить иск о запрете партий в Страсбург для получения консультативного заключения, а также привлечь к процессу экспертов Венецианской комиссии. Оппозиция также просила отложить судебное разбирательство на один месяц, однако пленум Конституционного суда не удовлетворил ни одно из ходатайств.

Для справки: Конституционный суд рассматривает конституционный иск партии «Грузинская мечта», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию». Рассмотрение иска началось 21 октября.