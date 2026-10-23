Министр финансов Грузии встретился с послом Германии в Грузии Барбарой Фос
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Грузии Барбарой Фос.
По информации Министерства финансов, на ознакомительной встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и текущие проекты сотрудничества в различных сектoрах.
Кроме того, по данным ведомства, в условиях существующих в регионе вызовов беседы касались макроэкономической ситуации в стране, среднесрочных прогнозов, а также планов Грузии в направлении взаимосвязанности и других инвестиционных проектов.
Во встрече приняли участие заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе и руководитель отдела сотрудничества в сфере развития посольства Германии Анна-Мария Шнайдер.
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