Образовательные ведомства Грузии и Турции оформили меморандум о взаимопонимании
Между министерством образования, науки и молодежи Грузии и Советом по высшему образованию Турецкой Республики оформлен меморандум о взаимопонимании в целях углубления сотрудничества.
По информации министерства образования, документ подписали министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и президент Совета по высшему образованию Турецкой Республики, профессор Эрол Озвар.
«Меморандум предусматривает развитие партнерства между университетами Грузии и Турции, содействие мобильности студентов и академического персонала, реализацию совместных образовательных программ и научных исследований, обмен опытом и информацией, а также сотрудничество по вопросам признания академических степеней и дипломов.
Стороны также обсудили возможности развития картвелологических направлений и академических программ в высших учебных заведениях Турции, что будет способствовать популяризации грузинского языка, культуры и истории, а также укреплению академических связей», — говорится в информации ведомства.
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