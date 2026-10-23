Европарламентарии: запрет оппозиции – шаг к однопартийной системе по образцу России и Беларуси

«Принимаем к сведению призыв господина Кобахидзе к политическому диалогу с Евросоюзом. Европа никогда не закрывала двери для диалога. Это „Грузинская мечта“ лишила этот процесс смысла. В ноябре 2024 года правящая партия в одностороннем порядке остановила процесс вступления Грузии в ЕС, вопреки собственной Конституции и воле народа. После этого на все рекомендации институтов Евросоюза она отвечала новыми репрессивными законами, насилием против мирных демонстрантов и арестами лидеров оппозиции и журналистов. Решение Европарламента об ограничении формальных контактов с властями стало именно следствием этого выбора, а не причиной. Наши двери всегда оставались открытыми для грузинского народа, гражданского общества и демократической оппозиции. Они распахнутся и для правительства в тот день, когда его действия, а не слова, продемонстрируют возвращение к демократии, свободе и европейскому пути», — говорится в заявлении.

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, глава делегации по связям с Южным Кавказом Нильс Ушаков и докладчик Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене выступают с совместным заявлением касательно попытки запрета оппозиционных партий в Грузии.

По мнению авторов заявления, время этого предложения говорит само за себя — оно совпадает с началом слушаний в Конституционном суде по иску «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий, включая последнюю всё ещё представленную в парламенте оппозиционную партию [«Гахария — За Грузию»].

«Правительство, пытающееся объявить своих политических оппонентов вне закона, не может одновременно выступать в роли заслуживающего доверия партнёра по диалогу. Это предложение политического диалога с ЕС невозможно воспринимать иначе как попытку замаскировать демонтаж политического плюрализма в Грузии. Как заявил Европарламент в резолюции от 8 октября 2026 года, мы решительно осуждаем попытки запрета оппозиционных партий и требуем немедленного отзыва конституционного иска. Запрет укоренившихся политических партий знаменует собой решающий шаг назад — к однопартийной системе по образцу России и Беларуси. Это ещё больше отдалит Грузию от Европейского Союза и исключит любой прогресс на пути к членству. По сей день ничего не изменилось», — подчёркивается в заявлении.

Евродепутаты выражают поддержку грузинскому народу и заявляют, что не признают правительство, сформированное по итогам выборов, прошедших с нарушениями в октябре 2024 года.

По мнению авторов заявления, любое подлинное возобновление сотрудничества должно базироваться на безоговорочных шагах, предпринятых властями:

освобождение всех политических заключённых;

отмена законов, ограничивающих деятельность гражданского общества, независимых медиа и политическую деятельность, включая те ограничения, что вынудили европейские политические фонды покинуть страну;

прекращение преследования оппозиции, журналистов и активистов;

прокладывание пути к новым, свободным и справедливым выборам.

«А до тех пор мы призываем Совет и страны-члены ЕС наконец-то ввести ощутимые меры, включая целевые санкции в рамках „Глобального режима санкций за нарушения прав человека“ (так называемый „Акт Магнитского“ Евросоюза) или другого санкционного механизма против тех, кто несёт ответственность за нарушения прав человека и демократический откат в Грузии. Если господин Кобахидзе серьёзно намерен вновь включиться в политический диалог с ЕС, он знает, с чего нужно начинать доказывать это», — отмечается в заявлении.