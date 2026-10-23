Бурчуладзе: Конституционному суду: организатором событий 4 октября являюсь только я
Оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе, осужденный по делу «4 октября», обратился к Конституционному суду Грузии с заявлением о своей готовности явиться в суд или принять участие в нем дистанционно для дачи показаний. В КС рассматривается иск правящей «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий, в том числе по обвинению в попытке насильственного свержения власти.
Бурчуладзе подчеркивает, что организатором событий 4 октября 2025 года является только он, и никто другой не может предоставить суду достоверную и полную информацию о них.
«Уважаемые судьи, я слежу за работой вашего суда и узнал, что оппозиционные партии обвиняются в организации собрания 4 октября, национального собрания, что является ложью. Я являюсь организатором 4 октября, и только я, и никто другой, могу предоставить суду достоверную и полную информацию о том, почему сотни тысяч граждан собрались в центре Тбилиси, за что они голосовали и каков был результат. Без моего запроса не только обсуждение, но даже упоминание о массовом собрании 4 октября было бы не только несправедливым, но и нечестным. Исходя из вышеизложенного, я готов явиться в суд или принять участие в нем дистанционно для дачи показаний».
Бурчуладзе также попросил оппозиционные партии подать соответствующее ходатайство, чтобы в случае обсуждения в суде вопроса о 4 октября он мог дать показания.
Напомним, 4 октября 2025 года, параллельно с муниципальными выборами в Грузии, в центре Тбилиси прошла массовая акция протеста, которую в оппозиции называли «Национальным собранием». На ней была зачитана декларация о прекращении полномочий властей и начале мирного переходного периода. Вскоре после этого часть оппозиции и ее сторонников направилась к президентской резиденции, где протестующие повалили забор и попытались проникнуть во дворец Орбелиани. Митинг был разогнан спецназом.
Организаторы «мирной смены власти» были задержаны и приговорены к тюремному заключению. Максимальные сроки (по 7 лет лишения свободы) получили Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе. За решеткой оказались и десятки участников акции протеста, оказавшиеся у резиденции президента.
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