Бурчуладзе: Конституционному суду: организатором событий 4 октября являюсь только я

Оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе, осужденный по делу «4 октября», обратился к Конституционному суду Грузии с заявлением о своей готовности явиться в суд или принять участие в нем дистанционно для дачи показаний. В КС рассматривается иск правящей «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий, в том числе по обвинению в попытке насильственного свержения власти.

Бурчуладзе подчеркивает, что организатором событий 4 октября 2025 года является только он, и никто другой не может предоставить суду достоверную и полную информацию о них.

«Уважаемые судьи, я слежу за работой вашего суда и узнал, что оппозиционные партии обвиняются в организации собрания 4 октября, национального собрания, что является ложью. Я являюсь организатором 4 октября, и только я, и никто другой, могу предоставить суду достоверную и полную информацию о том, почему сотни тысяч граждан собрались в центре Тбилиси, за что они голосовали и каков был результат. Без моего запроса не только обсуждение, но даже упоминание о массовом собрании 4 октября было бы не только несправедливым, но и нечестным. Исходя из вышеизложенного, я готов явиться в суд или принять участие в нем дистанционно для дачи показаний».