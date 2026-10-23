В Совете Европы предупредили о последствиях запрета оппозиционных партий в Грузии

Они подчеркнули, что демократия на любом уровне управления невозможна без политического плюрализма и эффективных механизмов сдерживания концентрации власти.

«Подобный запрет станет опасной эскалацией и отдалит Грузию от выполнения обязательств, взятых ею в рамках Европейской хартии местного самоуправления и Дополнительного протокола к ней», — говорится в заявлении содокладчиков.

Содокладчики Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по вопросам местной демократии в Грузии Андерс Кнаппе и Урс Жанетти назвали крайне тревожным рассмотрение Конституционным судом иска «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий.

«Как мы уже предупреждали об этом в текущем году, продолжающееся разрушение основ грузинской демократии вызывает серьёзную обеспокоенность. В случае запрета партий тысячи граждан могут лишиться возможности участвовать в местной демократии из-за своей политической принадлежности, о чём недавно предупредила Венецианская комиссия. В муниципалитетах Грузии фактически больше не будет политического плюрализма», — заявляют содокладчики.

Представители Совета Европы заявили, что продолжат внимательно следить за судебным процессом и его влиянием на местную демократию. Они подчеркнули необходимость обеспечить всем гражданам Грузии возможность участвовать в принятии решений по вопросам, которые непосредственно затрагивают их жизнь.

21 октября Конституционный суд страны приступил к рассмотрению дела о запрете пяти оппозиционных партий. «Грузинская мечта» требует запретить: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия – Лело», «Федералисты» и «За Грузию».