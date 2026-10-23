Европарламентарии: Запрет партий будет решающим шагом назад, к однопартийной системе, по примеру России и Беларуси — Это еще больше отдалит Грузию от ЕС

Запрет сформировавшихся политических партий станет решающим шагом назад, к однопартийной системе, по примеру России и Беларуси, — об этом говорится в совместном заявлении председателя Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Маккаллистера, председателя Делегации по связям с Южным Кавказом Нила Ушакова и постоянного докладчика Европарламента по Грузии Расы Юкнявичене.

«Обращаем внимание на призыв господина Кобахидзе к политическому диалогу с Евросоюзом. Диалог никогда не закрывался Европой; его лишила содержания «Грузинская мечта». В ноябре 2024 года правящая партия в одностороннем порядке приостановила процесс вступления Грузии, вопреки собственной конституции и воле собственного народа. После этого на каждый призыв институтов Евросоюза она отвечала новыми репрессивными законами, насилием против мирных демонстрантов и арестами оппозиционных лидеров и журналистов. Решение Европарламента ограничить формальные контакты с властями [Грузии] является следствием этих решений, а не их причиной. Наши двери всегда были открыты для грузинского народа, гражданского общества и демократической оппозиции. Они снова откроются для властей в тот день, когда их действия, а не их слова, продемонстрируют возвращение к демократии, свободе и европейскому пути.

Время предложения [Кобахидзе] обо всем говорит само. Оно прозвучало на фоне того, как Конституционный суд начинает рассмотрение требования «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий, включая последнюю оппозиционную партию, все еще представленную в парламенте. Правительство, которое пытается объявить политических оппонентов вне закона, не может одновременно представлять себя надежным партнером для диалога. Предложение о политическом диалоге с Евросоюзом не может рассматриваться иначе, как прикрытие для уничтожения политического плюрализма в Грузии.

Как заявил Европарламент в своей резолюции от 8 октября 2026 года, мы решительно осуждаем попытки запрета оппозиционных партий и выступаем с призывом к незамедлительному отзыву конституционного иска. Запрет сформировавшихся политических партий станет решающим шагом назад, к однопартийной системе, подобно примеру России и Беларуси. Он еще больше отдалит Грузию от Евросоюза и исключит любой прогресс на пути к членству. По сей день ничего не изменилось!

Позиция Европарламента по отношениям с Грузией ясна и последовательна. Мы стоим рядом с грузинским народом и его огромной поддержкой европейского будущего, что отражено в Конституции Грузии. Мы не признаем власти, которые сформированы в результате выборов, прошедших с нарушениями в октябре 2024 года. Любое подлинное возобновление включенности должно основываться на безусловных шагах, предпринятых властями: освобождение всех политзаключённых; отзыв законов, которые ограничивают гражданское общество, демократические СМИ и политическую активность, включая те ограничения, которые вынудили европейские политические фонды покинуть страну;

прекращение преследования оппозиции, журналистов и активистов; путь к новым, свободным и справедливым выборам.

До тех пор мы призываем Совет и государства-члены ввести, наконец, ощутимые последствия, включая целенаправленные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и откат Грузии от демократии — в рамках глобального режима санкций ЕС в области прав человека (так называемого «Акта ЕС-Магнитского») или других санкционных режимов», говорится в заявлении.