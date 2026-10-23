Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встречалась в Батуми с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

По информации министерства иностранных дел, министры обсудили вопросы текущей повестки дня в рамках стратегических отношений между Грузией и Казахстаном.

«Были отмечены перспективы дальнейшего развития политического диалога и экономического сотрудничества между странами.