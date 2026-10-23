Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встречалась в Батуми с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.
По информации министерства иностранных дел, министры обсудили вопросы текущей повестки дня в рамках стратегических отношений между Грузией и Казахстаном.
«Были отмечены перспективы дальнейшего развития политического диалога и экономического сотрудничества между странами.
Уделено внимание вопросу обмена визитами высокого уровня.
Министр иностранных дел Казахстана принял участие во встрече министров иностранных дел Грузии и стран Центральной Азии, которая состоялась в Батуми», — говорится в информации ведомства.
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