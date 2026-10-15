Почти каждый четвёртый житель страны — пенсионер

В Грузии государственную пенсию получают более 905 тысяч человек. Это почти 23% населения страны — цифра, которая наглядно показывает, насколько важную роль пожилые люди играют в демографической и экономической картине государства.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, население страны составляет 3 941 100 человек. При этом, по сентябрьской статистике Агентства социального обслуживания, государственную пенсию получают 905 183 человека.

Распределение пенсионеров по муниципалитетам во многом зависит от численности населения. Безусловный лидер — Тбилиси, где проживает почти треть всех получателей пенсии. На другом конце списка находятся малонаселённые горные районы, где число пенсионеров измеряется тысячами, а не десятками тысяч.