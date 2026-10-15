Почти каждый четвёртый житель страны — пенсионер
В Грузии государственную пенсию получают более 905 тысяч человек. Это почти 23% населения страны — цифра, которая наглядно показывает, насколько важную роль пожилые люди играют в демографической и экономической картине государства.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, население страны составляет 3 941 100 человек. При этом, по сентябрьской статистике Агентства социального обслуживания, государственную пенсию получают 905 183 человека.
Распределение пенсионеров по муниципалитетам во многом зависит от численности населения. Безусловный лидер — Тбилиси, где проживает почти треть всех получателей пенсии. На другом конце списка находятся малонаселённые горные районы, где число пенсионеров измеряется тысячами, а не десятками тысяч.
Где больше всего пенсионеров
В десятку муниципалитетов с наибольшим количеством получателей государственной пенсии вошли:
- Тбилиси — 278 959 человек
- Кутаиси — 40 980
- Зугдиди — 34 480
- Батуми — 30 827
- Рустави — 27 005
- Гори — 26 965
- Марнеули — 22 221
- Гардабани — 16 314
- Озургети — 16 079
- Кобулети — 15 167
Столичный показатель заметно выделяется на фоне остальных: в Тбилиси пенсионеров почти в семь раз больше, чем в Кутаиси, занимающем второе место.
Однако абсолютные цифры не дают полной картины. Для оценки демографической нагрузки необходимо учитывать не только количество пенсионеров, но и их долю в населении каждого муниципалитета, а также число работающих жителей.
Где пенсионеров меньше всего
Наименьшее количество получателей государственной пенсии зафиксировано преимущественно в небольших муниципалитетах, в том числе в горных районах:
- Казбеги — 1 312 человек
- Лентехи — 1 569
- Ахалгори — 1 892
- Они — 1 980
- Местия — 2 156
- Аспиндза — 2 308
- Тианети — 2 848
- Цагери — 3 162
- Шуахеви — 3 180
- Кеда — 3 421
Наименьший показатель у Казбеги — всего 1 312 пенсионеров. Но это не означает, что пожилые жители там живут в лучших экономических условиях: небольшое число получателей прежде всего отражает масштабы самого муниципалитета.
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