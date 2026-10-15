Пятница, 16 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Почти каждый четвёртый житель страны — пенсионер

В Грузии государственную пенсию получают более 905 тысяч человек. Это почти 23% населения страны — цифра, которая наглядно показывает, насколько важную роль пожилые люди играют в демографической и экономической картине государства.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, население страны составляет 3 941 100 человек. При этом, по сентябрьской статистике Агентства социального обслуживания, государственную пенсию получают 905 183 человека.

Распределение пенсионеров по муниципалитетам во многом зависит от численности населения. Безусловный лидер — Тбилиси, где проживает почти треть всех получателей пенсии. На другом конце списка находятся малонаселённые горные районы, где число пенсионеров измеряется тысячами, а не десятками тысяч.

Где больше всего пенсионеров

В десятку муниципалитетов с наибольшим количеством получателей государственной пенсии вошли:

  • Тбилиси — 278 959 человек
  • Кутаиси — 40 980
  • Зугдиди — 34 480
  • Батуми — 30 827
  • Рустави — 27 005
  • Гори — 26 965
  • Марнеули — 22 221
  • Гардабани — 16 314
  • Озургети — 16 079
  • Кобулети — 15 167

Столичный показатель заметно выделяется на фоне остальных: в Тбилиси пенсионеров почти в семь раз больше, чем в Кутаиси, занимающем второе место.

Однако абсолютные цифры не дают полной картины. Для оценки демографической нагрузки необходимо учитывать не только количество пенсионеров, но и их долю в населении каждого муниципалитета, а также число работающих жителей.

Где пенсионеров меньше всего

Наименьшее количество получателей государственной пенсии зафиксировано преимущественно в небольших муниципалитетах, в том числе в горных районах:

  • Казбеги — 1 312 человек
  • Лентехи — 1 569
  • Ахалгори — 1 892
  • Они — 1 980
  • Местия — 2 156
  • Аспиндза — 2 308
  • Тианети — 2 848
  • Цагери — 3 162
  • Шуахеви — 3 180
  • Кеда — 3 421

Наименьший показатель у Казбеги — всего 1 312 пенсионеров. Но это не означает, что пожилые жители там живут в лучших экономических условиях: небольшое число получателей прежде всего отражает масштабы самого муниципалитета.

Ещё в разделе «Общество» Все →